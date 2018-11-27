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'de Benzia gidiyor, o geliyor

Giriş Tarihi: 27.11.2018 09:59 Güncelleme Tarihi: 27.11.2018 10:00
Fenerbahçe'de Benzia gidiyor, o geliyor

bir yandan hoca arayışlarına tekrar start verirken diğer taraftan da devre arası yapılacak takviyeler için çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'de Benzia gidiyor, o geliyor

Fotomaç'ın haberine göre defans, orta saha ve kanat transferi yapmak isteyen sarı-lacivertlilerin gündemine aldığı son ismin ise Lille'in Portekili oyuncusu Xeka olduğu bildirildi.

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Fenerbahçe'de Benzia gidiyor, o geliyor

Fransız haber sitelerinde Comolli'nin oyuncunun menajeri Nelson Almeida ile görüştüğü duyuruldu.

Fenerbahçe'de Benzia gidiyor, o geliyor

İddialara göre Comolli'nin 24 yaşındaki oyuncunun kiralanması konusunda ilk pazarlıkları yaptığı bildirildi.

Fenerbahçe'de Benzia gidiyor, o geliyor

Görüşmenin net detayları ile ilgili bir bilgiye ulaşılamazken, bu transferin Benzia'nın yerine yapılacağı kaydedildi.

Fenerbahçe'de Benzia gidiyor, o geliyor

Sezon başında yine Lille'den kiralanan ve sadece 9 maç forma giydiği 'de 1 asist yapabilen Benzia'nın devre arasında Fransız ekibine geri gönderileceği iddia edildi.

Fenerbahçe'de Benzia gidiyor, o geliyor

DEFANSTA ÇOK ETKİLİ

Lille'de bu sezon ortaya koyduğu performansla Portekiz Milli Takımı'na da göz kırpmaya başladı.

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