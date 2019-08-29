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'de büyük temizlik

, yeni sezona sil baştan girdi. Kiralıklarla birlikte toplam 18 oyuncu takımdan ayrıldı. Giden 18 futbolcunun kulübe yükü bakın ne kadardı... İşte detaylar...

VOLKAN DEMİR Spor galerileri
Giriş Tarihi: 29.08.2019 10:05 Güncelleme Tarihi: 29.08.2019 10:17
Fenerbahçe'de büyük temizlik

tarihin en kötü sezonlarından birini tamamladıktan sonra takımı adeta baştan kurdu. Kiralıklarla beraber toplam 18 oyuncu takımdan ayrıldı.

Fenerbahçe'de büyük temizlik

Sezonun en önemli transferini Eljif Elmas'ı 16 milyon Euro'ya Napoli'ye satarak yapan sarı-lacivertli takımda sözleşmeleri biten Volkan, Neustadter, Skrtel, Şener, İsmail, Valbuena ve Soldado ile yollar ayrıldı.

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Fenerbahçe'de büyük temizlik

Kiralık sözleşmeleri biten Slimani, Benzia ve Ayew gibi isimlerle de vedalaşan Kanarya, 3 genç oyuncusunu (Oğuz Kağan, Berke Özer, Barış Alıcı) ise kiralık gönderdi.

Fenerbahçe'de büyük temizlik

KANGREN İSİMLER GİTTİ

için kangren haline dönüşen Kameni-Frey-Reyes sorunları sonunda çözüldü.

Fenerbahçe'de büyük temizlik

Kamerunlu kaleci ve Meksikalı stoper ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

Fenerbahçe'de büyük temizlik

Frey ise satın alma opsiyonuyla Almanya'nın Nürnberg takımına kiralandı.

Fenerbahçe'de büyük temizlik

Yönetimin sattığı ve yolları ayırdığı oyuncuların kulübe yıllık maliyeti 31.8 milyon Euro'ydu (Yaklaşık 206 milyon TL).

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