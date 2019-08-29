Fenerbahçe'de büyük temizlik

Fenerbahçe, yeni sezona sil baştan girdi. Kiralıklarla birlikte toplam 18 oyuncu takımdan ayrıldı. Giden 18 futbolcunun kulübe yükü bakın ne kadardı... İşte detaylar... Fenerbahçe tarihin en kötü sezonlarından birini tamamladıktan sonra takımı adeta baştan kurdu. Kiralıklarla beraber toplam 18 oyuncu takımdan ayrıldı. Sezonun en önemli transferini Eljif Elmas'ı 16 milyon Euro'ya Napoli'ye satarak yapan sarı-lacivertli takımda sözleşmeleri biten Volkan, Neustadter, Skrtel, Şener, İsmail, Valbuena ve Soldado ile yollar ayrıldı. Kiralık sözleşmeleri biten Slimani, Benzia ve Ayew gibi isimlerle de vedalaşan Kanarya, 3 genç oyuncusunu (Oğuz Kağan, Berke Özer, Barış Alıcı) ise kiralık gönderdi. KANGREN İSİMLER GİTTİ Fenerbahçe için kangren haline dönüşen Kameni-Frey-Reyes sorunları sonunda çözüldü. Kamerunlu kaleci ve Meksikalı stoper ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Frey ise satın alma opsiyonuyla Almanya'nın Nürnberg takımına kiralandı. Yönetimin sattığı ve yolları ayırdığı oyuncuların kulübe yıllık maliyeti 31.8 milyon Euro'ydu (Yaklaşık 206 milyon TL).