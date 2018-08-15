Fenerbahçe'de Cocu 5 ismin üstünü çizdi

Benfica'ya elenerek Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Fenerbahçe'de 5 isimle yollar ayrılıyor. Benfica'ya elenerek Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Fenerbahçe'de 5 yıldız isimle yollar ayrılıyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Teknik Direktör Phillip Cocu, yönetime 32 kişilik kadroyu 27'ye indirmek üzere kapsamlı bir rapor sundu. Cocu, gençlerden Serhat Kot, Samed Karakoç, Uygar, Oytun ve Erten'i kiralık olarak göndermeyi planlıyor. Ancak, yerli oyuncuları kiralık olarak göndermeyi planlayan sarı-lacivertlilerin, yüksek maaşları nedeniyle lejyonerleri elden çıkarması pek de kolay olmayacak. Hollandalı hoca, yönetime, Salih ve Ozan'ın da satılabileceği yönünde rapor verirken, her iki oyuncu da kendilerine kulüp aramaya başladı. Cocu'nun gönderilebilir raporu verdiği yıldız isimler ise şöyle; Mathieu Valbuena