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'de Cocu 5 ismin üstünü çizdi

'ya elenerek Şampiyonlar Ligi'ne veda eden 'de 5 isimle yollar ayrılıyor.

Giriş Tarihi: 15.08.2018 17:08 Güncelleme Tarihi: 15.08.2018 17:09
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'de Cocu 5 ismin üstünü çizdi
Fenerbahçe'de Cocu 5 ismin üstünü çizdi

'ya elenerek Şampiyonlar Ligi'ne veda eden 'de 5 yıldız isimle yollar ayrılıyor.

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'de Cocu 5 ismin üstünü çizdi
Fenerbahçe'de Cocu 5 ismin üstünü çizdi

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Teknik Direktör Phillip Cocu, yönetime 32 kişilik kadroyu 27'ye indirmek üzere kapsamlı bir rapor sundu.

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'de Cocu 5 ismin üstünü çizdi
Fenerbahçe'de Cocu 5 ismin üstünü çizdi

Cocu, gençlerden Serhat Kot, Samed Karakoç, Uygar, Oytun ve Erten'i kiralık olarak göndermeyi planlıyor.

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'de Cocu 5 ismin üstünü çizdi
Fenerbahçe'de Cocu 5 ismin üstünü çizdi

Ancak, yerli oyuncuları kiralık olarak göndermeyi planlayan sarı-lacivertlilerin, yüksek maaşları nedeniyle lejyonerleri elden çıkarması pek de kolay olmayacak.

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'de Cocu 5 ismin üstünü çizdi
Fenerbahçe'de Cocu 5 ismin üstünü çizdi

Hollandalı hoca, yönetime, Salih ve Ozan'ın da satılabileceği yönünde rapor verirken, her iki oyuncu da kendilerine kulüp aramaya başladı.

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'de Cocu 5 ismin üstünü çizdi
Fenerbahçe'de Cocu 5 ismin üstünü çizdi

Cocu'nun gönderilebilir raporu verdiği yıldız isimler ise şöyle;

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'de Cocu 5 ismin üstünü çizdi
Fenerbahçe'de Cocu 5 ismin üstünü çizdi

Mathieu Valbuena

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