Fenerbahçe'de Cocu yeni 11'ini belirledi

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Phillip Cocu, milli aranın ardından yeni bir 11 uygulayacak. Cocu'nun bu 11'le beraber 4-3-3'e tamamen geçmesi bekleniyor. (Kaynak: beIN SPORTS) Spor Toto Süper Lig'in ilk 4 haftasında 3 mağlubiyet alarak hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu milli takım arasında takımı yeniden yapılandıracak. Lefter Küçükandonyadis'in adının verildiği sezonda lige istediği başlangıcı yapamayan Fenerbahçe'de teknik direktör Philip Cocu milli takım arasından sonra bambaşka bir takım planlıyor. Yeni transferlerin takıma dahil olması ile ideal kadrosunu oluşturmanın planlarını yapan Hollandalı teknik adam 4-3-3 sistemini uygulamak istiyor. İŞTE COCU'NUN KAFASINDAKİ 11 Harun Tekin Şener Özbayraklı Diego Reyes Martin Skrtel