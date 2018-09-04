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'de Cocu yeni 11'ini belirledi

'de Teknik Direktör , milli aranın ardından yeni bir 11 uygulayacak. Cocu'nun bu 11'le beraber 4-3-3'e tamamen geçmesi bekleniyor.

(Kaynak: beIN SPORTS)

Giriş Tarihi: 04.09.2018 18:06 Güncelleme Tarihi: 04.09.2018 18:17
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'de Cocu yeni 11'ini belirledi
Fenerbahçe'de Cocu yeni 11'ini belirledi

Spor Toto Süper Lig'in ilk 4 haftasında 3 mağlubiyet alarak hayal kırıklığı yaşatan 'de teknik direktör milli takım arasında takımı yeniden yapılandıracak.

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'de Cocu yeni 11'ini belirledi
Fenerbahçe'de Cocu yeni 11'ini belirledi

Lefter Küçükandonyadis'in adının verildiği sezonda lige istediği başlangıcı yapamayan 'de teknik direktör Philip Cocu milli takım arasından sonra bambaşka bir takım planlıyor.

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'de Cocu yeni 11'ini belirledi
Fenerbahçe'de Cocu yeni 11'ini belirledi

Yeni transferlerin takıma dahil olması ile ideal kadrosunu oluşturmanın planlarını yapan Hollandalı teknik adam 4-3-3 sistemini uygulamak istiyor.

İŞTE COCU'NUN KAFASINDAKİ 11

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'de Cocu yeni 11'ini belirledi
Fenerbahçe'de Cocu yeni 11'ini belirledi

Harun Tekin

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'de Cocu yeni 11'ini belirledi
Fenerbahçe'de Cocu yeni 11'ini belirledi

Şener Özbayraklı

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'de Cocu yeni 11'ini belirledi
Fenerbahçe'de Cocu yeni 11'ini belirledi


Diego Reyes

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'de Cocu yeni 11'ini belirledi
Fenerbahçe'de Cocu yeni 11'ini belirledi

Martin Skrtel

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