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  • Fenerbahçe'de Ersun Yanal iki futbolcunun üstünü çizdi!

'de iki futbolcunun üstünü çizdi!

'de teknik direktör , Antalya kampı sonrasında takım için kararını verdi. Tecrübeli çalıştırıcı ilk 11'ini transfer olmaması halinde belirlerken, yıldız ismin üstünü çizdi.

Giriş Tarihi: 15.01.2019 10:20 Güncelleme Tarihi: 15.01.2019 10:21
Fenerbahçe'de Ersun Yanal iki futbolcunun üstünü çizdi!

Takımında isimlerin değil hak edenlerin oynayacağını belirterek adalet vurgusu yapan 'ın gözüne giren isimler kadro dışı cezaları biten Volkan ve Dirar ile takımın en skoreri Frey oldu.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal iki futbolcunun üstünü çizdi!

Dereağzı'nda çalıştığı dönemde performansını artıran Volkan, yan toplardaki zaafları nedeniyle eleştirilen Harun'un önüne geçmekte zorlanmazken Yanal ikinci yarıda kaleyi kaptana teslim etme kararı aldı.

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal iki futbolcunun üstünü çizdi!

Volkan, performansı ve tecrübesiyle yeniden birinci kaleci olarak görev yapacak.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal iki futbolcunun üstünü çizdi!

Yanal'ın bankolarından birisi de Dirar olacak. Kampın en güçlü ismi olarak öne çıkan Faslı yıldızın ilk 11'deki yeri garanti.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal iki futbolcunun üstünü çizdi!

, fiziksel değerleri, takım disiplinine uyumu, kapasitesi ve hırsıyla gözüne giren Dirar'ı en önemli kozlarından birisi olarak sahaya sürecek.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal iki futbolcunun üstünü çizdi!

Golcüler arasındaki yarışta ise takımın en skoreri olmasına rağmen Slimani ve Soldado'yla kıyaslandığında zayıf halka olarak gösterilen Frey yine öne çıkmayı başardı.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal iki futbolcunun üstünü çizdi!

Ersun Hoca, özel olarak ilgilendiği Slimani ile Soldado'dan beklediği reaksiyonları alamazken, İsviçreli takımın bir numaralı golcüsü olma yolunda emin adımlar attı.

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