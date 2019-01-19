Fenerbahçe'de forvet transferi için hamle: Yeni Muhammed Salah; Ali Kadhim

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son hızla devam ediyor. Asya Kupası'nda attığı şık gollerle dikkat çeken 18 yaşındaki Iraklı forvet Mohanad Ali Kadhim, Fenerbahçe'nin transfer listesine girdi. Sezonun ikinci yarısını Ziraat Türkiye Kupası'nde Ümraniyespor'a karşı aldığı yenilgiyle açan Fenerbahçe'nin transferde sürpriz bir ismi gündeme aldığı bildirildi. Irak Milli Takımı ile Asya Kupası'nda oynadığı 3 maçta 2 gol atan Mohanad Ali Kadhim'in sarı lacivertli kulübün radarında olduğu iddia edildi. Anderlecht'in de ilgilendiği 18 yaşındaki Iraklı forvetin, milli takım formasıyla alt kategoriler dahil 29 maçta toplam 25 golü bulunuyor. Irak Süper Ligi'nde Al Shorta SC takımı ile 2016-17'de 30 maçta 12 gol, 2017-18'de 24 karşılaşmada 16 gol atarak dikkat çekti. Mohanad Ali Kadhim'in kulübü Al Shorta SC ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. [Fotomaç] Mohanad Ali Kadhim, yeteneği ve futbol stiliyle Liverpool'lu Mohamed Salah'a benzetiliyor. ZAKARIA BAKKALI Kanat forveti transferinde arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Belçika ekibi Anderlecht'in 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Zakaria Bakkali'yi gündemine aldı.