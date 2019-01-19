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  • Fenerbahçe'de forvet transferi için hamle: Yeni Muhammed Salah; Ali Kadhim

'de forvet transferi için hamle: Yeni ; Ali Kadhim

'de çalışmaları son hızla devam ediyor. Asya Kupası'nda attığı şık gollerle dikkat çeken 18 yaşındaki Iraklı forvet , Fenerbahçe'nin transfer listesine girdi.

Giriş Tarihi: 19.01.2019 11:59 Güncelleme Tarihi: 19.01.2019 12:09
Fenerbahçe'de forvet transferi için hamle: Yeni Muhammed Salah; Ali Kadhim

Sezonun ikinci yarısını Ziraat Türkiye Kupası'nde Ümraniyespor'a karşı aldığı yenilgiyle açan 'nin transferde sürpriz bir ismi gündeme aldığı bildirildi.

Fenerbahçe'de forvet transferi için hamle: Yeni Muhammed Salah; Ali Kadhim

Irak Milli Takımı ile Asya Kupası'nda oynadığı 3 maçta 2 gol atan 'in sarı lacivertli kulübün radarında olduğu iddia edildi.

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Fenerbahçe'de forvet transferi için hamle: Yeni Muhammed Salah; Ali Kadhim

Anderlecht'in de ilgilendiği 18 yaşındaki Iraklı forvetin, milli takım formasıyla alt kategoriler dahil 29 maçta toplam 25 golü bulunuyor.

Fenerbahçe'de forvet transferi için hamle: Yeni Muhammed Salah; Ali Kadhim

Irak Süper Ligi'nde Al Shorta SC takımı ile 2016-17'de 30 maçta 12 gol, 2017-18'de 24 karşılaşmada 16 gol atarak dikkat çekti.

Fenerbahçe'de forvet transferi için hamle: Yeni Muhammed Salah; Ali Kadhim

'in kulübü Al Shorta SC ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. [Fotomaç]

Fenerbahçe'de forvet transferi için hamle: Yeni Muhammed Salah; Ali Kadhim

, yeteneği ve futbol stiliyle Liverpool'lu Mohamed Salah'a benzetiliyor.

Fenerbahçe'de forvet transferi için hamle: Yeni Muhammed Salah; Ali Kadhim

ZAKARIA BAKKALI

Kanat forveti transferinde arayışlarını sürdüren , Belçika ekibi Anderlecht'in 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Zakaria Bakkali'yi gündemine aldı.

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