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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi alarmı! Jesus'un çarpıcı karnesi korkutuyor
Giriş Tarihi: 27.12.2022 09:40 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 09:40

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi alarmı! Jesus'un çarpıcı karnesi korkutuyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Trabzonspor'a karşı isabetli şut bile atamayan Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde de etkisiz bir futbol ortaya koymuştu. 13 gün sonra oynanacak Galatasaray maçı öncesi Jorge Jesus'un kariyerindeki derbileri Sarı-Lacivertli taraftarı korkutmaya başladı. İşte Portekizli teknik adamın çarpıcı derbi karnesi ve son dakika haberinin detayları...

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de Galatasaray derbisi alarmı! Jesus’un çarpıcı karnesi korkutuyor
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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de Galatasaray derbisi alarmı! Jesus’un çarpıcı karnesi korkutuyor

Süper Lig'de liderlik koltuğunu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, Trabzonspor mağlubiyetini telafi etmek için Hatayspor karşısına çıkıyor.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de Galatasaray derbisi alarmı! Jesus’un çarpıcı karnesi korkutuyor

Sarı-Lacivertliler'de Trabzonspor mücadelesinde çift sarı kartla oyundan ihraç edilen Crespo'nun yanı sıra sakatlığı bulunan Joao Pedro da Hatayspor maçında yer almayacak.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de Galatasaray derbisi alarmı! Jesus’un çarpıcı karnesi korkutuyor

Sakatlıklarını atlatan ancak maç eksikleri bulunan Ezgjan Alioski, Nazım Sangare, Luan Peres ve Arda Güler'le ilgili karar son çalışmada verilecek.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de Galatasaray derbisi alarmı! Jesus’un çarpıcı karnesi korkutuyor

Cezalı Miguel Crespo'nun yerine Jesus'un, orta alanda İsmail Yüksek'i kullanması bekleniyor.

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