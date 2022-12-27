Giriş Tarihi: 27.12.2022 09:40
Güncelleme Tarihi: 27.12.2022
09:40
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi alarmı! Jesus'un çarpıcı karnesi korkutuyor
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Trabzonspor'a karşı isabetli şut bile atamayan Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde de etkisiz bir futbol ortaya koymuştu. 13 gün sonra oynanacak Galatasaray maçı öncesi Jorge Jesus'un kariyerindeki derbileri Sarı-Lacivertli taraftarı korkutmaya başladı. İşte Portekizli teknik adamın çarpıcı derbi karnesi ve son dakika haberinin detayları...