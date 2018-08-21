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'de 'nun yerine geliyor!

, Torinou'nun 10 numarası 'i gündemine aldı. Comolli, 26 yaşındaki Sırp futbolcunun Türkiye haklarını elinde bulunduran Mirsad Türkcan ile ön görüşme yaptı.

İŞTE DETAYLAR:

Giriş Tarihi: 21.08.2018 10:31 Güncelleme Tarihi: 21.08.2018 10:32
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'de 'nun yerine geliyor!
Fenerbahçe'de Giuliano'nun yerine Adem Ljajic geliyor!

'yu Suudi Arabistan takımlarından Al Nassr'a gönderen yeni merkez orta sahasını arıyor.

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'de 'nun yerine geliyor!
Fenerbahçe'de Giuliano'nun yerine Adem Ljajic geliyor!

Fotomaç'ın haberine göre Emre Akbaba'yı Galatasaray'a kaptıran sarı-lacivertlilerin hedefindeki isimlerden birisinin olduğu iddia edildi.

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'de 'nun yerine geliyor!
Fenerbahçe'de Giuliano'nun yerine Adem Ljajic geliyor!

Sportif Direktör Damien Comolli'nin Sırp oyuncunun Türkiye haklarını elinde bulunduran li eski milli basketbolcu Mirsad Türkcan ile bir görüşme yaptığı ileri sürüldü.

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'de 'nun yerine geliyor!
Fenerbahçe'de Giuliano'nun yerine Adem Ljajic geliyor!

Bonservis bedeli 10 milyon Euro'nun üzerinde olan 26 yaşındaki 'on numara' kiralık olarak transfer edilmek isteniyor..

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'de 'nun yerine geliyor!
Fenerbahçe'de Giuliano'nun yerine Adem Ljajic geliyor!

Torino ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan için İtalyan ekibinin ikna edilmeye çalışıldığı belirtildi..

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'de 'nun yerine geliyor!
Fenerbahçe'de Giuliano'nun yerine Adem Ljajic geliyor!

Torino'nun ise ancak 'kesin satın alma' şartının anlaşmada yer alması halinde bu transfere sıcak bakabileceğini ilettiği gelen haberler arasında...

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'de 'nun yerine geliyor!
Fenerbahçe'de Giuliano'nun yerine Adem Ljajic geliyor!

Partizan'da yetişen , Inter, Roma ve Fiorentina gibi dev firmalarda forma giydi.

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