Fenerbahçe'de Giuliano'nun yerine Adem Ljajic geliyor!

Fenerbahçe, Torinou'nun 10 numarası Adem Ljajic'i gündemine aldı. Comolli, 26 yaşındaki Sırp futbolcunun Türkiye haklarını elinde bulunduran Mirsad Türkcan ile ön görüşme yaptı. İŞTE DETAYLAR: Giuliano'yu Suudi Arabistan takımlarından Al Nassr'a gönderen Fenerbahçe yeni merkez orta sahasını arıyor. Fotomaç'ın haberine göre Emre Akbaba'yı Galatasaray'a kaptıran sarı-lacivertlilerin hedefindeki isimlerden birisinin Adem Ljajic olduğu iddia edildi. Sportif Direktör Damien Comolli'nin Sırp oyuncunun Türkiye haklarını elinde bulunduran Fenerbahçeli eski milli basketbolcu Mirsad Türkcan ile bir görüşme yaptığı ileri sürüldü. Bonservis bedeli 10 milyon Euro'nun üzerinde olan 26 yaşındaki 'on numara' kiralık olarak transfer edilmek isteniyor.. Torino ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Adem Ljajic için İtalyan ekibinin ikna edilmeye çalışıldığı belirtildi.. Torino'nun ise ancak 'kesin satın alma' şartının anlaşmada yer alması halinde bu transfere sıcak bakabileceğini ilettiği gelen haberler arasında... Partizan'da yetişen Adem Ljajic, Inter, Roma ve Fiorentina gibi dev firmalarda forma giydi.