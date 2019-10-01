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'de Hasan Ali şoku!

'de uzun süredir devam eden sakatlığından kurtulan ve Galatasaray derbisinin son dakikasında oyuna giren 'dan kötü haber geldi... İşte Fenerbahçe'den son dakika haberleri..

VOLKAN DEMİR Spor galerileri
Giriş Tarihi: 01.10.2019 10:33 Güncelleme Tarihi: 01.10.2019 10:42
Fenerbahçe'de Hasan Ali şoku!

Teknik Direktörü Ersun Yanal, 0-0 biten Galatasaray derbisinde rakipten daha iyi olmalarına rağmen hücum bölgesindeki tercih hataları nedeniyle üç puanı kaçırmalarından yakındı.

Fenerbahçe'de Hasan Ali şoku!

Yanal "Bunu düzeltmek zorundayız" dedi. Üçüncü bölgedeki final paslarında çok kolay tercih hataları yaptıklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı şunları söyledi:

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Fenerbahçe'de Hasan Ali şoku!

KADIKÖY GİBİ RAHAT!

"Büyük bir mücadele vererek o bölgeye getirdiğimiz topu daha iyi kullanmalıyız. Herkes bu konuda daha fazla konsantre olmalı ve üçüncü bölgede sakin kalmalı."

Fenerbahçe'de Hasan Ali şoku!

"Türkiye'nin en zor deplasmanındaydık. Ancak maçı Kadıköy'deki gibi rahat oynadık."

Fenerbahçe'de Hasan Ali şoku!

"Hepinizin yardımlaşma içinde olması maçın bu kadar rahat geçmesini sağladı. Bunun için de teşekkür ederim."

Fenerbahçe'de Hasan Ali şoku!

RODRİGUES YOK, İSLA YETİŞİYOR

Rodrigues'in derbiden sonra cuma akşamı oynanacak Antalyaspor maçında da görev yapmasının zor olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'de Hasan Ali şoku!

Galatasaray mücadelesinde sakatlanan İsla'dan ise iyi haber geldi.

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