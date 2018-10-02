Fenerbahçe'de kadroya büyük operasyon!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, 'Bu formanın ağırlığının farkında değiller' sözleri sonrası kadroda revizyon kapıda. Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda karar milli arada verilecek ancak kadroya neşter vurulması konusunda bu kadar beklenmeyecek. Ali Koç, Rize maçı sonrası taraftardan özür dilerken, 'Bu formanın ağırlığının farkında değiller. Öğrenecekler' sözleriyle futbolcuları hedef almıştı. Perşembe günkü Trnava maçı öncesinde kadroda ciddi bir revizyon yapılacak. Sakatlığını atlatan Martin Skrtel'in Reyes'in yerine 11'e döneceği öğrenildi. Volkan Demirel'in kaleye geçmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bu oyuncuların yanı sıra Mauricio İsla, Eljif Elmas, Barış Alıcı da ilk 11'e dönmeye hazırlanıyor. Phillip Cocu, Mathieu Valbuena'yı da Trnava mücadelesinde görevlendirebilir.