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'de kadroya büyük operasyon!

Başkanı 'un, "Bu formanın ağırlığının farkında değiller" sözleri sonrası kadroda revizyon kapıda.

Giriş Tarihi: 02.10.2018 15:28 Güncelleme Tarihi: 02.10.2018 15:39
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'de kadroya büyük operasyon!
Fenerbahçe'de kadroya büyük operasyon!

'de teknik direktör konusunda karar milli arada verilecek ancak kadroya neşter vurulması konusunda bu kadar beklenmeyecek.

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'de kadroya büyük operasyon!
Fenerbahçe'de kadroya büyük operasyon!

, Rize maçı sonrası taraftardan özür dilerken, "Bu formanın ağırlığının farkında değiller. Öğrenecekler" sözleriyle futbolcuları hedef almıştı.

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'de kadroya büyük operasyon!
Fenerbahçe'de kadroya büyük operasyon!

Perşembe günkü Trnava maçı öncesinde kadroda ciddi bir revizyon yapılacak.

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'de kadroya büyük operasyon!
Fenerbahçe'de kadroya büyük operasyon!

Sakatlığını atlatan Martin Skrtel'in Reyes'in yerine 11'e döneceği öğrenildi.

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'de kadroya büyük operasyon!
Fenerbahçe'de kadroya büyük operasyon!

Volkan Demirel'in kaleye geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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'de kadroya büyük operasyon!
Fenerbahçe'de kadroya büyük operasyon!

Bu oyuncuların yanı sıra Mauricio İsla, Eljif Elmas, Barış Alıcı da ilk 11'e dönmeye hazırlanıyor.

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'de kadroya büyük operasyon!
Fenerbahçe'de kadroya büyük operasyon!

Phillip Cocu, Mathieu Valbuena'yı da Trnava mücadelesinde görevlendirebilir.

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