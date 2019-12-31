Fenerbahçe'de karar verildi! O isim yolcu

Beşiktaş ve Çaykur Rizespor galibiyetleriyle zirve yarışına ortak olduğunu bir kez daha ispatlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hızlandırıldı. Süper Lig'de 17 karşılaşmada kalesinde 21 gol gören sarı-lacivertli ekip savunma transferine odaklanırken, iki oyuncunun transferinde sona yaklaşıldı. Öte yandan sarı lacivertlilerle o isimle yolların ayrılmasına karar verildi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 31.12.2019
02:06
Güncelleme Tarihi: 31.12.2019
08:08
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Süper Lig'in 17. haftasında Rizespor deplasmanında alınan kritik galibiyetle ilk devreyi 4. kapatan
Fenerbahçe, transfere odaklandı. Sadık'ın sezonu kapatması, Zanka ve Adil Rami'nin de beklentilerin altında kalması ara transfer dönemi öncesi sarı-lacivertlileri harekete geçirdi.
RAMI YOLCU
Fenerbahçe'ye dünya şampiyonu apoletiyle gelen ve genellikle Ziraat Türkiye Kupası maçlarında rotasyon oyuncusu olarak tercih edilen Adil Rami'nin bu durumdan oldukça mutsuz olduğu öğrenildi.
Fransızların ünlü spor gazetesi L'Equipe'in "Teknik direktörü tarafından yedeğe kaldırılan
Adil Rami, Fenerbahçe'de başarılı olamıyor" başlığı ile verdiği özel haberde çarpıcı detaylar paylaşıldı.
Rami'ye yakın kişilerin L'Equipe'e yaptığı konuşmada Fransız futbolcunun geleceğine ilişkin şu ifadeler kullanıldı:
Uzun zamandır süre almayı hazır bir vaziyette bekliyor. Yalnızca tek bir isteği var; o da yeniden sahada olmak. Az kullanıldığı için kafası karışık.
Bu sözler, Rami'nin ara transferde takımdan ayrılabileceği iddialarını güçlendirdi. Öte yandan yine Fransız basını tarafından daha önce de gündeme getirilen bu iddia sportif direktör Comolli tarafından yalanlanmıştı.
ATAĞI MARCELO
Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda görüşmeleri gerçekleştiren sarı-lacivertlilerin ilk olarak
ile temasa geçtiği iddia edildi. Marcelo
3. sezonuna girdiği
ayrılması gündemde olan Brezilyalı stoperi satın alma opsiyonuyla kiralamayı hedefleyen Lyon'dan tüm şartları zorlayacağı belirtildi. Fenerbahçe'nin