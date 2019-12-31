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'de karar verildi! O isim yolcu

Beşiktaş ve Çaykur Rizespor galibiyetleriyle zirve yarışına ortak olduğunu bir kez daha ispatlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hızlandırıldı. Süper Lig'de 17 karşılaşmada kalesinde 21 gol gören sarı-lacivertli ekip savunma transferine odaklanırken, iki oyuncunun transferinde sona yaklaşıldı. Öte yandan sarı lacivertlilerle o isimle yolların ayrılmasına karar verildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 31.12.2019 02:06 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 08:08
Fenerbahçe'de karar verildi! O isim yolcu

Süper Lig'in 17. haftasında Rizespor deplasmanında alınan kritik galibiyetle ilk devreyi 4. kapatan , transfere odaklandı. Sadık'ın sezonu kapatması, Zanka ve 'nin de beklentilerin altında kalması ara transfer dönemi öncesi sarı-lacivertlileri harekete geçirdi.

Fenerbahçe'de karar verildi! O isim yolcu

RAMI YOLCU

Fenerbahçe'ye dünya şampiyonu apoletiyle gelen ve genellikle Ziraat Türkiye Kupası maçlarında rotasyon oyuncusu olarak tercih edilen 'nin bu durumdan oldukça mutsuz olduğu öğrenildi.

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Fenerbahçe'de karar verildi! O isim yolcu

Fransızların ünlü spor gazetesi L'Equipe'in "Teknik direktörü tarafından yedeğe kaldırılan , 'de başarılı olamıyor" başlığı ile verdiği özel haberde çarpıcı detaylar paylaşıldı.

Fenerbahçe'de karar verildi! O isim yolcu

Rami'ye yakın kişilerin L'Equipe'e yaptığı konuşmada Fransız futbolcunun geleceğine ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

Uzun zamandır süre almayı hazır bir vaziyette bekliyor. Yalnızca tek bir isteği var; o da yeniden sahada olmak. Az kullanıldığı için kafası karışık.

Fenerbahçe'de karar verildi! O isim yolcu

Bu sözler, Rami'nin ara transferde takımdan ayrılabileceği iddialarını güçlendirdi. Öte yandan yine Fransız basını tarafından daha önce de gündeme getirilen bu iddia sportif direktör Comolli tarafından yalanlanmıştı.

Fenerbahçe'de karar verildi! O isim yolcu

MARCELO ATAĞI

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda görüşmeleri gerçekleştiren sarı-lacivertlilerin ilk olarak Marcelo ile temasa geçtiği iddia edildi.

Fenerbahçe'de karar verildi! O isim yolcu

3. sezonuna girdiği Lyon'dan ayrılması gündemde olan Brezilyalı stoperi satın alma opsiyonuyla kiralamayı hedefleyen Fenerbahçe'nin tüm şartları zorlayacağı belirtildi.

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