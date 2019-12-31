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Fenerbahçe'de karar verildi! O isim yolcu

Fenerbahçe'de karar verildi! O isim yolcu

Beşiktaş ve Çaykur Rizespor galibiyetleriyle zirve yarışına ortak olduğunu bir kez daha ispatlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hızlandırıldı. Süper Lig'de 17 karşılaşmada kalesinde 21 gol gören sarı-lacivertli ekip savunma transferine odaklanırken, iki oyuncunun transferinde sona yaklaşıldı. Öte yandan sarı lacivertlilerle o isimle yolların ayrılmasına karar verildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 31.12.2019 02:06 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 08:08 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





