Fenerbahçe’de kiralık gönderilenlerin performansı merak ediliyor! İşte kiralık giden o isimler...

Fenerbahçe'de Mesut Özil transferini açıklamaya hazırlanırken diğer yandan kiralık olarak giden futbolcuların da performansı merak ediliyor. Fenerbahçe'de sözleşmesi bulunan ve başka kulüplere kiralanan Deniz Türüç, Miha Zajc, Zanka, Michael Frey, Berke Özer, Oğuz Kağan Güçtekin, Barış Alıcı, İsmail Yüksek, Allahyar Sayyadmanesh, Murat Sağlam, Muhammed Gümüşkaya, Emir Miray Köksal, Batuhan Yılmaz, Barış Sungur ve Emre Nasuh gösterdikleri performanslarla dikkat çekiyor. Sarı-lacivertlilerin scout ekibi oyuncuları yakından takip ederken, Teknik Direktör Erol Bulut'a futbolcularla alakalı aylık rapor sunuyor...

İŞTE KİRALANAN OYUNCULARIN PERFORMANSLARI