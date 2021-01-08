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’de kiralık gönderilenlerin performansı merak ediliyor! İşte kiralık giden o isimler...

5 Ocak itibariyle ara dönemi başladı. Ara transer dönemi 1 Şubat'ta sona erecek. transferini açıklamaya hazırlanan , transfer döneminde yıldız isimler açıklamayı hedefliyor. Bunun yanında Fenerbahçe'den giden kiralık oyuncuların performansı da merak ediliyordu. Fenerbahçe'nin başka kulüplere kiraladığı 15 futbolcu, kiralandıkları takımlarda gösterdiği performanslarla dikkat çekti. İşte Fenerbahçe'den kiralik olarak gidenler ve ortaya koydukları performanslar...

Giriş Tarihi: 08.01.2021 21:58 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021 21:59
Fenerbahçe’de kiralık gönderilenlerin performansı merak ediliyor! İşte kiralık giden o isimler...

'de transferini açıklamaya hazırlanırken diğer yandan kiralık olarak giden futbolcuların da performansı merak ediliyor. Fenerbahçe'de sözleşmesi bulunan ve başka kulüplere kiralanan Deniz Türüç, Miha Zajc, Zanka, Michael Frey, Berke Özer, Oğuz Kağan Güçtekin, Barış Alıcı, İsmail Yüksek, Allahyar Sayyadmanesh, Murat Sağlam, Muhammed Gümüşkaya, Emir Miray Köksal, Batuhan Yılmaz, Barış Sungur ve Emre Nasuh gösterdikleri performanslarla dikkat çekiyor. Sarı-lacivertlilerin scout ekibi oyuncuları yakından takip ederken, Teknik Direktör Erol Bulut'a futbolcularla alakalı aylık rapor sunuyor...

İŞTE KİRALANAN OYUNCULARIN PERFORMANSLARI

Fenerbahçe’de kiralık gönderilenlerin performansı merak ediliyor! İşte kiralık giden o isimler...

DENİZ TÜRÜÇ

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Başakşehir'e kiralanan Deniz Türüç, ligde forma giydiği 12 müsabakada 1 asist yaptı. Türüç aynı zamanda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta 1 gol 1 asistlik performans göstererek takımının en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

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Fenerbahçe’de kiralık gönderilenlerin performansı merak ediliyor! İşte kiralık giden o isimler...

ZANKA

Danimarka'nın FC Kopenhag takımına kiralanan Zanka, İngiltere Premier Lig'e adım atmadan önce Kopenhag'da gösterdiği performansla adından söz ettirmiş ve Huddersfield'a olmuştu. Sarı-lacivertlilerde 2019-2020 sezonunun devre arasında kadroda düşünülmeyen Zanka, Alman ekibi Düsseldorf'a kiralanmıştı. 2020-2021 sezonunda ise kadroda şans bulamayan Danimarkalı stoper Kopenhag'a kiralandı ve burada ligde 9 müsabakada forma giydi.

Fenerbahçe’de kiralık gönderilenlerin performansı merak ediliyor! İşte kiralık giden o isimler...

MİHA ZAJC

İtalyan ekibi Genoa'ya kiralanan Miha Zajc, Seri A'da 11 maçta forma giyerken, takımına gol ve asist katkısında bulunmadı. Bu performansına rağmen Genoa Teknik Direktörü Davide Ballardini tarafından birçok basın toplantısında övgüyle bahsedilirken, sezon sonunda oyuncunun bonservisinin de alınacağı tahmin ediliyor.

Fenerbahçe’de kiralık gönderilenlerin performansı merak ediliyor! İşte kiralık giden o isimler...

MİCHAEL FREY

'den Belçika ekibi Waasland-Beveren'e kiralanan Michael Frey, ligde forma giydiği 12 maçta 2 gol, 2 asistlik performans göstererek takımının en çok dikkat çeken isimleri arasında yer aldı. Frey ayrıca Beker van Belgie Kupası'nda oynadığı Sparta Petegem maçında 2 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.

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