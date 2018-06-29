Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'de kombinelere büyük ilgi!

taraftarı sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Şükrü Saraçoğlu Stadı'na akın etti. (Fotoğraflar: Skorer)

Giriş Tarihi: 29.06.2018 09:47 Güncelleme Tarihi: 29.06.2018 09:48
  • 1
  • 7
'de kombinelere büyük ilgi!
Fenerbahçe'de kombinelere büyük ilgi!

Kombine rekorunun kırılmasının beklendiği 2018-2019 sezonunda kombine biletler genel satışa çıkmadan ortaya çıkan görüntüler dikkat çekti.

  • 2
  • 7
'de kombinelere büyük ilgi!
Fenerbahçe'de kombinelere büyük ilgi!

Kongre ve temsilci üyeler için kombinelerin 29 Haziran 2018 Cuma günü satışa çıkarılacağı duyurulmuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 7
'de kombinelere büyük ilgi!
Fenerbahçe'de kombinelere büyük ilgi!

Üyeler, sabah saatlerinde uzun kuyruklar oluşturdu ve kendilerine tribünde en iyi yeri seçme adına yarıştı...

  • 4
  • 7
'de kombinelere büyük ilgi!
Fenerbahçe'de kombinelere büyük ilgi!

3 Temmuz'daki genel satış öncesi bu kalabalık taraftarını olduğu kadar, yönetimi de mutlu etti.

  • 5
  • 7
'de kombinelere büyük ilgi!
Fenerbahçe'de kombinelere büyük ilgi!

Kombine kart merkezi, Pazartesi-Cumartesi günleri arası 6 gün boyunca 09:00-18:00 mesai saatlerinde, Pazar günü ise 10:00-17:00 arasında çalışacak.

  • 6
  • 7
'de kombinelere büyük ilgi!
Fenerbahçe'de kombinelere büyük ilgi!
  • 7
  • 7
'de kombinelere büyük ilgi!
Fenerbahçe'de kombinelere büyük ilgi!
BİZE ULAŞIN