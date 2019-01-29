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  • Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar performansıyla göz doldurdu

'de performansıyla göz doldurdu

'nin yeni savunmacısı , takımıyla çıktığı ikinci lig maçında gösterdiği başarılı performansla taraftarın beğenisini topladı.

Giriş Tarihi: 29.01.2019 11:09 Güncelleme Tarihi: 29.01.2019 11:21
Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar performansıyla göz doldurdu

'nin devre arası transfer döneminde Evkur Yeni Malatyaspor'dan renklerine bağladığı , dün eski takımına karşı gösterdiği performansla göz doldurdu.

Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar performansıyla göz doldurdu

90 dakika boyunca sahada kalan 26 yaşındaki stoper, özellikle hava toplarındaki hakimiyetiyle dikkatleri üzerine çekerken, maç boyunca yüzde 91.1'lik pas yüzdesiyle oynadı.

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Fenerbahçe'de Sadık ��iftpınar performansıyla göz doldurdu

Yaptığı 74 pasın 68'sinde başarılı olan Sadık bu alanda sahanın en iyi oyuncusu oldu.

Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar performansıyla göz doldurdu

Girdiği 15 ikili mücadelenin 12'sinden galip ayrılan Sadık, savunmasından 5 de pozisyon uzaklaştırdı.

Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar performansıyla göz doldurdu

Maç sonu sarı-lacivertli taraftarların sevgi gösterilerinde bulunduğu Sadık'ın performansını, basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkanı Ali Koç da beğendiğini belirtti.

Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar performansıyla göz doldurdu

Sadık bu performansıyla, fiziksel olarak da benzediği İspanyolların efsane stoperi Carles Puyol'a benzetildi.

Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar performansıyla göz doldurdu
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