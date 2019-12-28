Fenerbahçe'de şok Emre Belözoğlu gelişmesi!

Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz ve Sadık Çiftpınar'ın yokluğunda stoper bölgesinde kimlerin oynayacağı merak edilirken, Emre Belözoğlu'nun durumu da netleşti. İşte Fenerbahçe'nin Rizespor 11'i...
Giriş Tarihi: 28.12.2019
11:45
Güncelleme Tarihi: 28.12.2019
13:16
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Süper Lig'in 16. haftasında derbide Beşiktaş'ı 3-1'le geçen
Fenerbahçe'de gözler, ilk yarının son haftasına çevrildi. Sarı-lacivertliler pazar akşamı Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.
Fenerbahçe'de bu karşılaşma öncesi de eksikler can sıkmaya devam ediyor. Teknik direktör Ersun Yanal, sezon başından itibaren olduğu gibi Çaykur Rizespor karşısında da stoper bölgesinde 'devşirme' isim oynatmak zorunda kalacak.
Sivasspor maçında sakatlanarak sezonu kapatan Sadık Çiftpınar'ın yanında, Beşiktaş derbisinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Serdar Aziz, takımını bu karşılaşmada yalnız bırakacak.
Beşiktaş
, Serdar Aziz'in yanında derbisinde şans veren Jailson'a Ersun Yanal'ın, Brezilyalıya yine stoper bölgesinde görev vermesine kesin gözüyle bakılıyor. yanında kimin oynayacağı ise merak konusu. Jailson'un
YANAL'DAN KARARI! GUSTAVO
Ersun Yanal, Beşiktaş Ozan Tufan ile birlikte neredeyse hatasız oynayan derbisinde yine orta sahada kullanacak. Gustavo'yu
Yanal, zaman zaman stoper oynatmak zorunda kaldığı
Luiz orta sahadan başka bir bölgede oynatmak istemiyor. Ozan Tufan - Gustavo'yu ikilisi, Beşiktaş Gustavo derbisinde - Atiba ikilisine büyük üstünlük kurmuştu... Elneny
ZANKA FORMASINA KAVUŞUYOR!
Fenerbahçe'ye sezon başında transfer edilen Zanka, beklentileri bir türlü karşılayamadı. Sezona 11'de başlayan Danimarkalı stoper, formasını önce Serdar Aziz'e daha sonra ise Sadık Çiftpınar'a kaptırmıştı.