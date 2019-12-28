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'de şok gelişmesi!

Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz ve Sadık Çiftpınar'ın yokluğunda stoper bölgesinde kimlerin oynayacağı merak edilirken, Emre Belözoğlu'nun durumu da netleşti. İşte Fenerbahçe'nin Rizespor 11'i...

Giriş Tarihi: 28.12.2019 11:45 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 13:16
Fenerbahçe'de şok Emre Belözoğlu gelişmesi!

Süper Lig'in 16. haftasında derbide Beşiktaş'ı 3-1'le geçen 'de gözler, ilk yarının son haftasına çevrildi. Sarı-lacivertliler pazar akşamı Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Fenerbahçe'de şok Emre Belözoğlu gelişmesi!

Fenerbahçe'de bu karşılaşma öncesi de eksikler can sıkmaya devam ediyor. Teknik direktör , sezon başından itibaren olduğu gibi Çaykur Rizespor karşısında da stoper bölgesinde 'devşirme' isim oynatmak zorunda kalacak.

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Fenerbahçe'de şok Emre Belözoğlu gelişmesi!

Sivasspor maçında sakatlanarak sezonu kapatan Sadık Çiftpınar'ın yanında, Beşiktaş derbisinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Serdar Aziz, takımını bu karşılaşmada yalnız bırakacak.

Fenerbahçe'de şok Emre Belözoğlu gelişmesi!

Beşiktaş derbisinde, Serdar Aziz'in yanında Jailson'a şans veren 'ın, Brezilyalıya yine stoper bölgesinde görev vermesine kesin gözüyle bakılıyor. Jailson'un yanında kimin oynayacağı ise merak konusu.

Fenerbahçe'de şok Emre Belözoğlu gelişmesi!

YANAL'DAN GUSTAVO KARARI!

, Beşiktaş derbisinde Ozan Tufan ile birlikte neredeyse hatasız oynayan Gustavo'yu yine orta sahada kullanacak.

Fenerbahçe'de şok Emre Belözoğlu gelişmesi!

Yanal, zaman zaman stoper oynatmak zorunda kaldığı Luiz Gustavo'yu orta sahadan başka bir bölgede oynatmak istemiyor. Ozan Tufan - Gustavo ikilisi, Beşiktaş derbisinde Atiba - Elneny ikilisine büyük üstünlük kurmuştu...

Fenerbahçe'de şok Emre Belözoğlu gelişmesi!

ZANKA FORMASINA KAVUŞUYOR!

Fenerbahçe'ye sezon başında transfer edilen Zanka, beklentileri bir türlü karşılayamadı. Sezona 11'de başlayan Danimarkalı stoper, formasını önce Serdar Aziz'e daha sonra ise Sadık Çiftpınar'a kaptırmıştı.

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