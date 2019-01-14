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  • Fenerbahçe'de transfer zamanı! İşte transfer listesi...

'de zamanı! İşte transfer listesi...

çalışmalarını sürdüren 'nin şu ana kadar 4 isimle görüştüğü, listesinde 4 ismin daha olduğu iddia edildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14.01.2019 09:50 Güncelleme Tarihi: 14.01.2019 09:58
Fenerbahçe'de transfer zamanı! İşte transfer listesi...

Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna kattıktan sonra suskunluğa bürünen , bombaları bu hafta patlatmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de transfer zamanı! İşte transfer listesi...

Yönetimin, taraftarın merakla beklediği iki yıldızın transferini bu hafta içinde açıklayacağı ifade edildi.

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Fenerbahçe'de transfer zamanı! İşte transfer listesi...

Orta saha ve kanatlara öncelik veren sarı lacivertli ekibin şu ana kadar temasta bulunduğu isimler şöyle:

Fenerbahçe'de transfer zamanı! İşte transfer listesi...

Alberth Elis (Houston / Kanat)

Fenerbahçe'de transfer zamanı! İşte transfer listesi...

Obi Mikel (Boşta / Orta saha)

Fenerbahçe'de transfer zamanı! İşte transfer listesi...

Adrien Silva (Leicester / Orta saha)

Fenerbahçe'de transfer zamanı! İşte transfer listesi...

Victor Moses (Chelsea / Kanat)

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