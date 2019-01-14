Fenerbahçe'de transfer zamanı! İşte transfer listesi...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin şu ana kadar 4 isimle görüştüğü, listesinde 4 ismin daha olduğu iddia edildi. İşte detaylar... Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna kattıktan sonra suskunluğa bürünen Fenerbahçe, bombaları bu hafta patlatmaya hazırlanıyor. Yönetimin, taraftarın merakla beklediği iki yıldızın transferini bu hafta içinde açıklayacağı ifade edildi. Orta saha ve kanatlara öncelik veren sarı lacivertli ekibin şu ana kadar temasta bulunduğu isimler şöyle: Alberth Elis (Houston / Kanat) Obi Mikel (Boşta / Orta saha) Adrien Silva (Leicester / Orta saha) Victor Moses (Chelsea / Kanat)