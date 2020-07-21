Fenerbahçe'de Valbuena şoku!

Fenerbahçe'de Ali Koç yönetiminin ilk hamlesi olarak kulübe getirilen Damien Comolli, yaptığı transferlerle çok tartışılmıştı. Fransız futbol adamının yaptığı Ayew ve Slimani transferleri isim olarak iyi olsa da performans verememişti. Frey hamlesi ise taraftarların halen tepki gösterdiği bir transfer konumunda. Bunun yanı sıra sezon başında Martin Skrtel, Mehmet Topal, Soldado ve Valbuena gibi isimlerle yollarını ayıran Fenerbahçe, çabuk pişman oldu. İşte çubuklu formadan ayrılan yıldızların gösterdiği büyüleyici performanslar...
Giriş Tarihi: 21.07.2020
10:33
Güncelleme Tarihi: 21.07.2020
10:33
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