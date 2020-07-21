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'de Valbuena şoku!

'de yönetiminin ilk hamlesi olarak kulübe getirilen Damien Comolli, yaptığı transferlerle çok tartışılmıştı. Fransız futbol adamının yaptığı Ayew ve Slimani transferleri isim olarak iyi olsa da performans verememişti. Frey hamlesi ise taraftarların halen tepki gösterdiği bir konumunda. Bunun yanı sıra sezon başında , , ve Valbuena gibi isimlerle yollarını ayıran Fenerbahçe, çabuk pişman oldu. İşte çubuklu formadan ayrılan yıldızların gösterdiği büyüleyici performanslar...

Giriş Tarihi: 21.07.2020 10:33 Güncelleme Tarihi: 21.07.2020 10:33
Fenerbahçe'de Valbuena şoku!

, son olarak 'in 33. haftasında ile karşı karşıya gelmiş ve mücadele sarı lacivertlilerin 2-0'lık mağlubiyeti ile sonuçlanmıştı.

Fenerbahçe'de Valbuena şoku!

Vedat Muriqi'nin kırmızı kart gördüğü karşılaşmada yine de iyi bir oyun sergileyen , Altay Bayındır'ın bireysel hatalarıyla kalesinde 2 gol görmüştü.

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Fenerbahçe'de Valbuena şoku!

Bu sezon kanatlar Garry Rodrigues - Deniz Türüç ikilisinden verim alamayan Kanarya, orta sahada da etkili olamayınca gol yollarında etkisiz kalınmıştı.

Fenerbahçe'de Valbuena şoku!

GÖNDERİLENLER ŞOV YAPTI
Geçtiğimiz sezon 'de oynadığı süre zarfında eleştirilen bir diğer isimler, mevcut kadroda bulunanlar olmuştu.

Fenerbahçe'de Valbuena şoku!

, 2018-19 sezonunu 6. sırada sonlandırırken, gönderilenlerin dudak uçuklatan gol - asist rakamları herkesi şaşırttı ve 'hata kimde?' sorusunu sordurttu.

İşte o performanslar;

Fenerbahçe'de Valbuena şoku!

Andre Ayew - 17 gol 6 asist (Swansea)

Fenerbahçe'de Valbuena şoku!

Slimani - 9 gol 7 asist (Monaco)

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