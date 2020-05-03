Fenerbahçe'de yeni dönem başlıyor! Emre Belözoğlu...

Fenerbahçe, tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun planlamasını yapıyor. Bu sezon geride kalan 26 haftada 40 puan toplayabilen sarı lacivertliler sıralamanın 7. basamağında bulunuyor. Oynanan futbol ve alınan başarısız sonuçlarla büyük hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe benzer bir senaryoyu gelecek sezon yaşamak istemiyor. Sarı lacivertli kulüp bu doğrultuda çalışmalara başladı.
Giriş Tarihi: 03.05.2020
21:25
Güncelleme Tarihi: 03.05.2020
21:26
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