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'de yeni dönem başlıyor! ...

, tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun planlamasını yapıyor. Bu sezon geride kalan 26 haftada 40 puan toplayabilen sarı lacivertliler sıralamanın 7. basamağında bulunuyor. Oynanan futbol ve alınan başarısız sonuçlarla büyük hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe benzer bir senaryoyu gelecek sezon yaşamak istemiyor. Sarı lacivertli kulüp bu doğrultuda çalışmalara başladı.

Giriş Tarihi: 03.05.2020 21:25 Güncelleme Tarihi: 03.05.2020 21:26
Fenerbahçe'de yeni dönem başlıyor! Emre Belözoğlu...

Bu sezon beklenen performansı gösteremeyen Fenerbahçe yaz transfer sezonu öncesi 3 ismi imza aşamasına getirdi.

Fenerbahçe'de yeni dönem başlıyor! Emre Belözoğlu...

Finansal Fair Play çıkmazında olan sarı-lacivertlilerde yönetim radikal kararlar aldı ve transfer döneminde bambaşba bir politika izlenecek.


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Fenerbahçe'de yeni dönem başlıyor! Emre Belözoğlu...

Önceliği teknik direktöre veren Fenerbahçe yönetimi, Hırvat çalıştırıcı Nenad Bjelica ile görüşmelerini sürdürürken anlaşma zemini aranıyor.

Fenerbahçe'de yeni dönem başlıyor! Emre Belözoğlu...

Takımın başına Bjelica'yı geçirmeyi planlayan sarı-lacivertlilerde büyük değişim resmen başlayacak.

Fenerbahçe'de yeni dönem başlıyor! Emre Belözoğlu...

EMRE BELÖZOĞLU GÖREVE!
39 yaşındaki Emre Belözoğlu sezon sonunda kramponlarını asacak ve Fenerbahçe'deki yeni görevine başlayacak.

Fenerbahçe'de yeni dönem başlıyor! Emre Belözoğlu...

Emre Belözoğlu sportif direktörlük görevine başladıktan sonra kendi gibi genç yaşta parlayabilecek yıldızları takıma kazandırmak için hamlelerini yapacak.

Fenerbahçe'de yeni dönem başlıyor! Emre Belözoğlu...

GENÇ YILDIZ ADAYLARI HEDEFTE!
Fenerbahçe yönetimi, yıldız isimlerden çok transfer döneminde gelecek vaat eden isimlere yönelme kararı aldı.

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