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Haberler Galeri Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kriz!

'de öncesi kriz!

Süper Lig'de en son 2013-2014 sezonunda şampiyon olan ve bu sezonu izleyen 5 sezonda ezeli rakiplerinin gerisinde kalan (Beşiktaş 2 şampiyonluk, Galatasaray 3 şampiyonluk) Fenerbahçe, önümüzdeki sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanıyor. Ligin ilk yarısında ve ikinci yarının ilk 2 maçında iyi görüntü çizemeyen sarı lacivertliler, daha sonra 7 hafta maç kazanamamış ve şampiyonluk yarışından uzaklaşmıştı. Bu süreçte Ersun Yanal ile yolların ayrılmasından sonra Fenerbahçe'de teknik direktör hala belirlenmedi. Ayrıca maaş bütçesi de düşürülmek zorunda. Yeni sezon öncesi Fenerbahçe'yi zorlu bir süreç bekliyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.04.2020 19:33 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020 19:42
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kriz!

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak yaşadığı düşüşle zirvenin 13 puan gerisine düşen 'de gözler şimdiden gelecek sezona çevrildi.

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kriz!

Sezonun sona ermesiyle birlikte radikal kararlar alması beklenen sarı-lacivertlilerin önceliği ise yeni teknik direktörü bir an önce takımın başına geçirmek.

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Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kriz!

İsmi yerli ve yabancı birçok çalıştırıcıyla anılan Kanarya, yeni teknik adamın göreve başlamasıyla birlikte transferde somut adımlar atmaya başlayacak.

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kriz!

Ajansspor'un haberine göre, yönetimin yabancı teknik adamlar üzerinde durduğu öğrenilirken, ekonomik şartların uyması halinde yeni sezonda yabancı bir teknik adam takımın başında olacak.

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kriz!

Sarı lacivertlilerin çözmesi gereken konulardan bir tanesi de yeni kadro planlaması olacak.

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kriz!

Teknik adam belirlendikten sonra yerli ve yabancı isimlerle ekonomik imkanlar doğrultusunda iyi bir kadro kurulması düşünülüyor.

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kriz!

Yerli ve yabancı oyuncu isimleri belirlenerek yeni hocaya önerilecek. Teknik direktörün onay vermesi halinde edilecek.Sözleşmeleri bitecek oyuncuların durumu da Fenerbahçe'yi zorlayacak konulardan bir tanesi.

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