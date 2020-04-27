Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kriz!

Süper Lig'de en son 2013-2014 sezonunda şampiyon olan ve bu sezonu izleyen 5 sezonda ezeli rakiplerinin gerisinde kalan (Beşiktaş 2 şampiyonluk, Galatasaray 3 şampiyonluk) Fenerbahçe, önümüzdeki sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanıyor. Ligin ilk yarısında ve ikinci yarının ilk 2 maçında iyi görüntü çizemeyen sarı lacivertliler, daha sonra 7 hafta maç kazanamamış ve şampiyonluk yarışından uzaklaşmıştı. Bu süreçte Ersun Yanal ile yolların ayrılmasından sonra Fenerbahçe'de teknik direktör hala belirlenmedi. Ayrıca maaş bütçesi de düşürülmek zorunda. Yeni sezon öncesi Fenerbahçe'yi zorlu bir süreç bekliyor. İşte detaylar...