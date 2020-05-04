Fenerbahçe'den 3 imza birden!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında çalışmalar devam ediyor. Transferde radikal kararlar alan sarı-lacivertliler, Hollanda Ligi'ni kasıp kavuran Ajax'ı örnek aldı. Buna göre hamlelerini yapan Fenerbahçeli kurmaylar 3 imza birden attıracak.
Giriş Tarihi: 04.05.2020
07:44
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
Bu sezon beklenilen performansı gösteremeyen
Fenerbahçe yaz transfer sezonu öncesi 3 ismi imza aşamasına getirdi.
Finansal Fair Play çıkmazında olan sarı-lacivertlilerde yönetim radikal kararlar aldı ve transfer döneminde bambaşba bir politika izlenecek.
Önceliği teknik direktöre veren
Fenerbahçe yönetimi, Hırvat çalıştırıcı Nenad Bjelica ile görüşmelerini sürdürürken anlaşma zemini aranıyor.
Takımın başına
Bjelica planlayan sarı-lacivertlilerde büyük değişim resmen başlayacak.
EMRE GÖREVE! BELÖZOĞLU 39 yaşındaki Emre sezon sonunda Belözoğlu asacak ve kramponlarını yeni görevine başlayacak. Fenerbahçe'deki
Emre
sportif direktörlük görevine başladıktan sonra kendi gibi genç yaşta parlayabilecek yıldızları takıma kazandırmak için hamlelerini yapacak. Belözoğlu
GENÇ YILDIZ ADAYLARI HEDEFTE! yönetimi, yıldız isimlerden çok Fenerbahçe transfer döneminde gelecek vaat eden isimlere yönelme kararı aldı.