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Haberler Galeri Fenerbahçe'den 3 imza birden!

'den 3 imza birden!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında çalışmalar devam ediyor. Transferde radikal kararlar alan sarı-lacivertliler, Hollanda Ligi'ni kasıp kavuran Ajax'ı örnek aldı. Buna göre hamlelerini yapan Fenerbahçeli kurmaylar 3 imza birden attıracak.

Giriş Tarihi: 04.05.2020 07:44
Fenerbahçe'den 3 imza birden!

Bu sezon beklenilen performansı gösteremeyen yaz sezonu öncesi 3 ismi imza aşamasına getirdi.

Fenerbahçe'den 3 imza birden!

çıkmazında olan sarı-lacivertlilerde yönetim radikal kararlar aldı ve döneminde bambaşba bir politika izlenecek.


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Fenerbahçe'den 3 imza birden!

Önceliği teknik direktöre veren Fenerbahçe yönetimi, Hırvat çalıştırıcı Nenad Bjelica ile görüşmelerini sürdürürken anlaşma zemini aranıyor.


Fenerbahçe'den 3 imza birden!

Takımın başına Bjelica planlayan sarı-lacivertlilerde büyük değişim resmen başlayacak.


Fenerbahçe'den 3 imza birden!

EMRE BELÖZOĞLU GÖREVE!
39 yaşındaki Emre Belözoğlu sezon sonunda kramponlarını asacak ve Fenerbahçe'deki yeni görevine başlayacak.

Fenerbahçe'den 3 imza birden!

Emre Belözoğlu sportif direktörlük görevine başladıktan sonra kendi gibi genç yaşta parlayabilecek yıldızları takıma kazandırmak için hamlelerini yapacak.

Fenerbahçe'den 3 imza birden!

GENÇ YILDIZ ADAYLARI HEDEFTE!
Fenerbahçe yönetimi, yıldız isimlerden çok döneminde gelecek vaat eden isimlere yönelme kararı aldı.

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