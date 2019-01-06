Fenerbahçe'den Brahimi bombası!

Porto ile sözleşme yenilemeyen Yacine Brahimi'nin Fenerbahçe'ye transferi an meselesi... Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Yacine Brahimi konusu gün geçtikçe netleşiyor. Sarı-lacivertli yöneticilerin geçtiğimiz günlerde oyuncunun menajeri ile görüşüp şartlarını sorduğu bildirilmişti. Porto'da forma giyen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Cezayirli futbolcu, karar vermek için birkaç gün süre istemişti. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu için yeni iddialar da Portekiz medyasından geldi. Record gazetesi, oyuncunun pek çok talibi olduğunu ve büyük ihtimalle takımdan ayrılacağını duyurdu. Haberde Fenerbahçe'nin 1.75 boyundaki futbolcu ile ciddi şekilde ilgilendiğinin altı çizildi. Everton, West Ham, Milan, Roma ve Lazio'nun da Cezayirli futbolcuyu kadrosuna katmak istediği kaydedildi.