Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'den bombası!

Porto ile sözleşme yenilemeyen Yacine 'nin 'ye transferi an meselesi...

Fotomaç Spor galerileri
Giriş Tarihi: 06.01.2019 10:00 Güncelleme Tarihi: 06.01.2019 10:02
Fenerbahçe'den Brahimi bombası!

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Yacine Brahimi konusu gün geçtikçe netleşiyor.

Fenerbahçe'den Brahimi bombası!

Sarı-lacivertli yöneticilerin geçtiğimiz günlerde oyuncunun menajeri ile görüşüp şartlarını sorduğu bildirilmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe'den Brahimi bombası!

Porto'da forma giyen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Cezayirli futbolcu, karar vermek için birkaç gün süre istemişti.

Fenerbahçe'den Brahimi bombası!

28 yaşındaki orta saha oyuncusu için yeni iddialar da Portekiz medyasından geldi.

Fenerbahçe'den Brahimi bombası!

Record gazetesi, oyuncunun pek çok talibi olduğunu ve büyük ihtimalle takımdan ayrılacağını duyurdu.

Fenerbahçe'den Brahimi bombası!

Haberde 'nin 1.75 boyundaki futbolcu ile ciddi şekilde ilgilendiğinin altı çizildi.

Fenerbahçe'den Brahimi bombası!

Everton, West Ham, Milan, Roma ve Lazio'nun da Cezayirli futbolcuyu kadrosuna katmak istediği kaydedildi.

BİZE ULAŞIN