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Haberler Galeri Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Milli yıldız...

'den 'a çalımı! Milli yıldız...

Yaz transfer sezonu için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe ve Galatasaray hedefteki isimleri belirledi. Teknik direktörlük koltuğuna Hırvat çalıştırıcı Nenad Bjelica'yı getirmeyi planlayan sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ı kızdıracak bir transfer hamlesi yaptı.

Giriş Tarihi: 01.05.2020 07:49 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020 07:49
Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Milli yıldız...

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada gelecek sezonun kadro yapılanma çalışmalarına başlayan 'ı kızdıracak bir hamle yaptı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Milli yıldız...

Teknik direktör arayışlarına devam eden sarı-lacivertliler 'yı listenin başına aldı. Hırvat teknik adamı takımın başına getirmek isteyen 'de bir yandan gözler takıma katılacak isimlere çevrildi.

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Milli yıldız...

Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro oluşturmak isteyen Fenerbahçe, takımdaki yerli oyuncu kalitesini de artırmak istiyor.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Milli yıldız...

Buna göre çalışmalarına başlayan Fenerbahçeli kurmaylar, 'ın gözdesini gündemine aldı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Milli yıldız...

Takvim'in haberine göre, sarı-lacivertliler'in bu doğrultuda İspanya'da Valladolid'de kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Villarreal'de olan milli futbolcu Enes Ünal'ı listenin üst sıralarına yazdığı öğrenildi.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Milli yıldız...

Villarreal'in 2022'de sözleşmesi bitecek olan 22 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle satmak istediği iddia ediliyor. Enes için nabız yoklayama başlayan Fenerbahçe ise oyuncuyu kiralık olarak kadroya katmak istiyor.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Milli yıldız...

İspanyol ekibinin 3 sezon önce 14 milyon Euro ödediği Enes Ünal'ı son iki sezonda Real Valladolid'e kiralamıştı. Enes, A Milli Takım'ın gelecekteki golcüsü olarak gösteriliyor.

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