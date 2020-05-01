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Galeri Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Milli yıldız...
Yaz transfer sezonu için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe ve Galatasaray hedefteki isimleri belirledi. Teknik direktörlük koltuğuna Hırvat çalıştırıcı Nenad Bjelica'yı getirmeyi planlayan sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ı kızdıracak bir transfer hamlesi yaptı.
Giriş Tarihi: 01.05.2020
07:49
Güncelleme Tarihi: 01.05.2020
07:49
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Teknik direktör arayışlarına devam eden sarı-lacivertliler
Nenad Bjelica'yı listenin başına aldı. Hırvat teknik adamı takımın başına getirmek isteyen Fenerbahçe'de bir yandan gözler takıma katılacak isimlere çevrildi.
Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro oluşturmak isteyen
Fenerbahçe, takımdaki yerli oyuncu kalitesini de artırmak istiyor.
Buna göre çalışmalarına başlayan
Fenerbahçeli kurmaylar, Galatasaray'ın transfer gözdesini gündemine aldı.
bu doğrultuda Takvim'in haberine göre, sarı-lacivertliler'in İspanya'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Valladolid'de olan milli futbolcu Enes Villarreal'de listenin üst sıralarına yazdığı öğrenildi. Ünal'ı
2022'de sözleşmesi bitecek olan 22 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle satmak istediği iddia ediliyor. Enes için nabız yoklayama başlayan Villarreal'in ise oyuncuyu kiralık olarak kadroya katmak istiyor. Fenerbahçe
İspanyol ekibinin 3 sezon önce 14 milyon
ödediği Enes Euro son iki sezonda Ünal'ı Real kiralamıştı. Enes, A Milli Valladolid'e gelecekteki golcüsü olarak gösteriliyor. Takım'ın