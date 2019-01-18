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'den bombası!

ve transfer haberleri! Menajer Unai Emery tarafından ilk 11'de düşünülmeyen ve 'la yollarını ayırması beklenen Mesut Özil için Fenerbahçe dedikoduları yeniden başladı.

Giriş Tarihi: 18.01.2019 09:54 Güncelleme Tarihi: 18.01.2019 10:00
Fenerbahçe'den Mesut Özil bombası!

Ara transfer döneminde birçok isimle temas halinde olan , 2019'un bombasını patlatmayı hedefliyor.

Fenerbahçe'den Mesut Özil bombası!

Sarı-lacivertliler, 'in kadroda düşünmediği için tüm şartları zorlamaya hazırlanıyor.

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Fenerbahçe'den Mesut Özil bombası!

İngiltere'de yayın yapan Mirror, 'in Mesut'un yıllık ücretinin bir kısmını karşılayıp, kiralayacağını yazarken, teknik direktör Unai Emerey'i de yıldız oyuncuyu gözden çıkardığını açıkladı.

Fenerbahçe'den Mesut Özil bombası!

Ada temsilcisinin, 30 yaşındaki oyuncunun 2021 yılına kadar sürecek sözleşmesindeki ücretin bir bölümünü ödeyip, gelen kiralama teklifleri değerlendireceği belirtildi.

Fenerbahçe'den Mesut Özil bombası!

Nişanlısı Amine Gülşe ile evlilik hazırlıkları yapan ve İstanbul'da ev bakan Mesut'un bu durumu Yönetimi'ni harekete geçirdi.

Fenerbahçe'den Mesut Özil bombası!

"Bir gün forması giymek isterim" diyen Türk asıllı Alman futbolcu için düğmeye basan sarı-lacivertliler, taraftarın yüzünü güldürmeyi planlıyor.

Fenerbahçe'den Mesut Özil bombası!

'in son 10 maçının 6'sında kadroya alınmayan , birinde ise yedek kulübesinde oturdu.

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