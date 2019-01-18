Fenerbahçe'den Mesut Özil bombası!

Fenerbahçe ve Mesut Özil transfer haberleri! Menajer Unai Emery tarafından ilk 11'de düşünülmeyen ve Arsenal'la yollarını ayırması beklenen Mesut Özil için Fenerbahçe dedikoduları yeniden başladı. Ara transfer döneminde birçok isimle temas halinde olan Fenerbahçe, 2019'un bombasını patlatmayı hedefliyor. Sarı-lacivertliler, Arsenal'in kadroda düşünmediği Mesut Özil için tüm şartları zorlamaya hazırlanıyor. İngiltere'de yayın yapan Mirror, Arsenal'in Mesut'un yıllık ücretinin bir kısmını karşılayıp, kiralayacağını yazarken, teknik direktör Unai Emerey'i de yıldız oyuncuyu gözden çıkardığını açıkladı. Ada temsilcisinin, 30 yaşındaki oyuncunun 2021 yılına kadar sürecek sözleşmesindeki ücretin bir bölümünü ödeyip, gelen kiralama teklifleri değerlendireceği belirtildi. Nişanlısı Amine Gülşe ile evlilik hazırlıkları yapan ve İstanbul'da ev bakan Mesut'un bu durumu Fenerbahçe Yönetimi'ni harekete geçirdi. 'Bir gün Fenerbahçe forması giymek isterim' diyen Türk asıllı Alman futbolcu için düğmeye basan sarı-lacivertliler, taraftarın yüzünü güldürmeyi planlıyor. Arsenal'in son 10 maçının 6'sında kadroya alınmayan Mesut Özil, birinde ise yedek kulübesinde oturdu.