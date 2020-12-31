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'den transfer operasyonu! Erol Bulut eski öğrencilerini transfer etmek istiyor...

'den transfer haberleri peş peşe geliyor. Ara transfer döneminde Erol Bulut, eski öğrencilerini transfer etmek istiyor. Sezon başında transfer edilen stoper ve forvet oyuncularından istediği gibi katkı alamayan Fenerbahçe'de gözler Ocak ayındaki transfer operasyonuna çevrildi. Bir dönem Liverpool forması giyen Caulker ile Erol Bulut'un daha önce çok istediğini söylediği Bakasetas için girişimler yapılacak. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 31.12.2020 10:20 Güncelleme Tarihi: 31.12.2020 10:31
Fenerbahçe'den SON DAKİKA transfer operasyonu! Erol Bulut eski öğrencilerini transfer etmek istiyor...

transfer haberleri... Süper Lig'in ilk yarısını lider bitirmek isteyen bir yandan da transfer operasyonuna devam ediyor. Sportif direktör Emre Belözoğlu stoper ve forvet arayışlarını sürdürürken teknik direktör Erol Bulut, özellikle Steven Caulker ile Anastasios Bakasetas isimlerini istiyor. İngiliz stoper ligin en istikrarlı isimlerinden biri olarak dikkat çekerken Bakesetas da iki sezondur form grafiğini arttırarak yükseliyor. Son dakika haberine göre Fenerbahçe, devre arasında limitleri zorlayacak...

Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri üst üste geliyor! Süper Lig'in yıldızları sarı lacivertlilerin radarına girdi...

Fenerbahçe'den SON DAKİKA transfer operasyonu! Erol Bulut eski öğrencilerini transfer etmek istiyor...

Milliyet'in haberine göre yönetimi ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirecek. Son iki sezondaki hayal kırıklığı sebebiyle yönetim bu sezon işi sıkı tutarken, bu çerçevede sezon başı yapılan transferlerin dışında sarı-lacivertlilerin üç bölgeye daha takviye yapabileceği belirtildi. Bunların başında savunma hattı geliyor.

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Fenerbahçe'den SON DAKİKA transfer operasyonu! Erol Bulut eski öğrencilerini transfer etmek istiyor...

20 golle ligin en çok gol yiyen ekipleri arasında olan öncelikle bu bölgeye takviye yapacak. Bunun yanı sıra bir kanat forvet ve bir de orta saha arayışı söz konusu...

Sarı-lacivertlilerin hedefinde Erol Bulut'un Alanyaspor'dan eski öğrencileri Caulker ve Bakasetas bulunuyor. Sarı-lacivertliler bu iki futbolcuyu sezon başı da kadrosuna katmak istemişti.

Fenerbahçe'den SON DAKİKA transfer operasyonu! Erol Bulut eski öğrencilerini transfer etmek istiyor...

'den transferde flaş hamle! Sarı lacivertli takım hücum hattını gençleştirmek için çalışmalara başladı. Yaz transfer döneminde 18 ismi kadrosuna katan ancak sakatlık derdinden bir türlü tam kadro olamayan Kanarya, genç isimlere yöneldi ve aradığı ismi Flamengo'da buldu.

Fenerbahçe'den SON DAKİKA transfer operasyonu! Erol Bulut eski öğrencilerini transfer etmek istiyor...

Flamengo'nun genç golcüsü Lincoln 'nin listesine girdi. 20 yaşındaki sambacı için Kanarya'nın eski yıldızı Luciano'dan olumlu referans geldi.

İngiliz ekiplerinin de radarında olan Lincoln, kanatlarda da oynayabiliyor.

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