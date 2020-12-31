Fenerbahçe'den SON DAKİKA transfer operasyonu! Erol Bulut eski öğrencilerini transfer etmek istiyor...

Son dakika transfer haberleri... Süper Lig'in ilk yarısını lider bitirmek isteyen Fenerbahçe bir yandan da transfer operasyonuna devam ediyor. Sportif direktör Emre Belözoğlu stoper ve forvet arayışlarını sürdürürken teknik direktör Erol Bulut, özellikle Steven Caulker ile Anastasios Bakasetas isimlerini istiyor. İngiliz stoper ligin en istikrarlı isimlerinden biri olarak dikkat çekerken Bakesetas da iki sezondur form grafiğini arttırarak yükseliyor. Son dakika haberine göre Fenerbahçe, devre arasında limitleri zorlayacak...
Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri üst üste geliyor! Süper Lig'in yıldızları sarı lacivertlilerin radarına girdi...