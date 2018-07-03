Fenerbahçeli taraftarların kombine çılgınlığı

Taraftarlardan Emre Turan, "Saat 02.00'den beri buradayım. Özlenen Fenerbahçe için her şeyi yapacağız. Takımımız ve başkanımız için hayırlı olsun. Eski Fenerbahçe daha güçlü bir şekilde geri geliyor." diye konuştu.