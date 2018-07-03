Fenerbahçeli taraftarların kombine çılgınlığı

Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarının 2018-2019 futbol sezonu kombine biletlerine büyük ilgi gösteriyor. Ülker Stadı önünde dün gece toplanmaya başlayan sarı-lacivertliler, kombine bilet alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Ali Koç başkan Fenerbahçe şampiyon şeklinde tezahürat yapan taraftarlardan bazılarının, stat önüne dün gece yastıklarıyla geldikleri görüldü. Taraftarlardan Emre Turan, Saat 02.00'den beri buradayım. Özlenen Fenerbahçe için her şeyi yapacağız. Takımımız ve başkanımız için hayırlı olsun. Eski Fenerbahçe daha güçlü bir şekilde geri geliyor. diye konuştu. Kamer Aladağlı da, Dün akşam saat ondan beri Fenerbahçe aşkı için buradayım. Ali Koç başkan Fenerbahçe şampiyon. ifadelerini kullandı.