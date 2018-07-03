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li taraftarların kombine çılgınlığı

li taraftarlar, takımlarının 2018-2019 futbol sezonu kombine biletlerine büyük ilgi gösteriyor.

Giriş Tarihi: 03.07.2018 13:06
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li taraftarların kombine çılgınlığı
Fenerbahçeli taraftarların kombine çılgınlığı

Ülker Stadı önünde dün gece toplanmaya başlayan sarı-lacivertliler, kombine bilet alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

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li taraftarların kombine çılgınlığı
Fenerbahçeli taraftarların kombine çılgınlığı

"Ali Koç başkan şampiyon" şeklinde tezahürat yapan taraftarlardan bazılarının, stat önüne dün gece yastıklarıyla geldikleri görüldü.

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li taraftarların kombine çılgınlığı
Fenerbahçeli taraftarların kombine çılgınlığı

Taraftarlardan Emre Turan, "Saat 02.00'den beri buradayım. Özlenen için her şeyi yapacağız. Takımımız ve başkanımız için hayırlı olsun. Eski Fenerbahçe daha güçlü bir şekilde geri geliyor." diye konuştu.

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li taraftarların kombine çılgınlığı
Fenerbahçeli taraftarların kombine çılgınlığı

Kamer Aladağlı da, "Dün akşam saat ondan beri aşkı için buradayım. Ali Koç başkan Fenerbahçe şampiyon." ifadelerini kullandı.

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li taraftarların kombine çılgınlığı
Fenerbahçeli taraftarların kombine çılgınlığı
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li taraftarların kombine çılgınlığı
Fenerbahçeli taraftarların kombine çılgınlığı
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li taraftarların kombine çılgınlığı
Fenerbahçeli taraftarların kombine çılgınlığı
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