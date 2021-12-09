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Haberler Galeri Fenerbahçe’nin Konferans Ligi rakipleri belli oldu mu? UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman?
Giriş Tarihi: 09.12.2021 22:53 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021 22:53

Fenerbahçe’nin Konferans Ligi rakipleri belli oldu mu? UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi D grubunda mücadele eden Fenerbahçe, son grup maçında Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt ile 1-1'lik berabere kalması sonrasında konferans Ligi'nde mücadele edecek. Bu bilgilerin ışığında sarı-lacivertli takıma gönül verenler "Fenerbahçe'nin Konferans Ligi rakipleri belli oldu mu, konferans Ligi kura çekimi ne zaman?" sorularına cevap arıyor. Fenerbahçe'nin Konferans Ligi rakipleri belli oldu mu, konferans Ligi kura çekimi ne zaman? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Fenerbahçe’nin Konferans Ligi rakipleri belli oldu mu? UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman?

Avrupa Ligi D grubunda mücadele eden ve tur atlama şansını kaybeden temsilcimiz Fenerbahçe yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek. Bu son dakika gelişmesi sonrasında sarı-lacivertli ekibe ilişkin "Fenerbahçe'nin Konferans Ligi rakipleri belli oldu mu, konferans Ligi kura çekimi ne zaman?" soruları üzerinden araştırmalar sürüyor.

FENERBAHÇE'NİN KONFERANS LİGİ RAKİPLERİ BELLİ OLDU MU?

Fenerbahçe konferans ligi rakipleri ve kura çekilişine ilişkin merak edilen detaylar şöyle;

Fenerbahçe’nin Konferans Ligi rakipleri belli oldu mu? UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi'nden elenen temsilcimiz Fenerbahçe Konferans Ligi'nde şansını deneyecek. Bu gelişmenin ardından futbolseverler sarı-lacivertli ekibin rakiplerinin hangi takımlar olacağını yoğun şekilde merak etmeye başladı. Ancak henüz rakipler belli olmadı. 13 Aralık'ta çekilecek olan kuralar sonrasında Fenerbahçe'nin rakibi belirlenecek.

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Fenerbahçe’nin Konferans Ligi rakipleri belli oldu mu? UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman?

KONFERANS LİGİ PLAY OFF MAÇLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Play-Off maçları 17-24 Şubat tarihlerinde eleme usulüyle yapılacak.

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