Fenerbahçe’nin Konferans Ligi rakipleri belli oldu mu? UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi D grubunda mücadele eden Fenerbahçe, son grup maçında Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt ile 1-1'lik berabere kalması sonrasında konferans Ligi'nde mücadele edecek. Bu bilgilerin ışığında sarı-lacivertli takıma gönül verenler "Fenerbahçe'nin Konferans Ligi rakipleri belli oldu mu, konferans Ligi kura çekimi ne zaman?" sorularına cevap arıyor. Fenerbahçe'nin Konferans Ligi rakipleri belli oldu mu, konferans Ligi kura çekimi ne zaman? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.