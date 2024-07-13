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Haberler Galeri Fenerbahçe’nin maçı hangi kanalda? Strasbourg Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak
Giriş Tarihi: 13.07.2024 11:35 Güncelleme Tarihi: 13.07.2024 11:36

Fenerbahçe’nin maçı hangi kanalda? Strasbourg Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak

Dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho'nun yönetiminde sezona iddialı bir giriş yapan Fenerbahçe, hazırlık maçında Strasbourg ile karşı karşıya gelecek. Yeni sezon öncesi takımlarını görmek isteyen sarı lacivertli taraftarlar ise Strasbourg Fenerbahçe maçı yayın kanalı ve saatine ilişkin bilgileri araştırıyor. Fenerbahçe son hazırlık maçında Hırvat ekibi Hajduk Split'e 1-0 mağlup olmuştu. Peki, Strasbourg Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Fenerbahçe maçı canlı izle ekranı, yayın kanalı ve saati…

Fenerbahçe’nin maçı hangi kanalda? Strasbourg Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak

Strasbourg Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak soruları sarı lacivertli taraftarlar tarafından araştırılıyor. 2024-2025 sezonu öncesi hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Fenerbahçe burada oynadığı son hazırlık maçında Hırvat ekibi Hajduk Split'e 1-0 mağlup olmuştu. Peki, Fenerbahçe - Strasbourg hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Strasbourg-Fenerbahçe hazırlık maçı canlı izle ekranı

Fenerbahçe’nin maçı hangi kanalda? Strasbourg Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak

STRASBOURG - FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?

Sarı-lacivertliler, hazırlık mücadelesinde Strasbourg takımıyla karşı karşıya gelecek. Avusturya kampının son hazırlık maçı 13 Temmuz cumartesi günü saat 19.00 Merkur Arena'da oynanacak. Hazırlık maçı S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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Fenerbahçe’nin maçı hangi kanalda? Strasbourg Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak

FENERBAHÇE SON HAZIRLIK MAÇINI HULL CİTY İLE OYNAYACAK

Hull City, Summer Tour 2024 etkinliği kapsamında 10-20 Temmuz tarihleri arasında Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kamp yapacak.

Fenerbahçe’nin maçı hangi kanalda? Strasbourg Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak

Summer Tour 2024 kapsamında 13 Temmuz Cumartesi günü Kasımpaşa ile karşılaşacak Hull City, 18 Temmuz Perşembe günü ise Fenerbahçe ile dostluk maçı oynayacak.

Fenerbahçe’nin maçı hangi kanalda? Strasbourg Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak

FENERBAHÇE'DE GÖZLER LUGANO MAÇINDA

Sarı lacivertliler, Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Lugano takımıyla eşleşti. Fenerbahçe ilk maçını deplasmanda 23 Temmuz'da oynarken rövanş karşılaşması ise 30 Temmuz'da oynanacak.

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