Fenerbahçe’nin maçı hangi kanalda? Strasbourg Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak

Strasbourg Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak soruları sarı lacivertli taraftarlar tarafından araştırılıyor. 2024-2025 sezonu öncesi hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Fenerbahçe burada oynadığı son hazırlık maçında Hırvat ekibi Hajduk Split'e 1-0 mağlup olmuştu. Peki, Fenerbahçe - Strasbourg hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Strasbourg-Fenerbahçe hazırlık maçı canlı izle ekranı