Giriş Tarihi: 13.07.2024 11:35
Güncelleme Tarihi: 13.07.2024
11:36
Fenerbahçe’nin maçı hangi kanalda? Strasbourg Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak
Dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho'nun yönetiminde sezona iddialı bir giriş yapan Fenerbahçe, hazırlık maçında Strasbourg ile karşı karşıya gelecek. Yeni sezon öncesi takımlarını görmek isteyen sarı lacivertli taraftarlar ise Strasbourg Fenerbahçe maçı yayın kanalı ve saatine ilişkin bilgileri araştırıyor. Fenerbahçe son hazırlık maçında Hırvat ekibi Hajduk Split'e 1-0 mağlup olmuştu. Peki, Strasbourg Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Fenerbahçe maçı canlı izle ekranı, yayın kanalı ve saati…