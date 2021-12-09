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Haberler Galeri Fenerbahçe’nin maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Eintracht Frankfurt maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?
Giriş Tarihi: 09.12.2021 16:55 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021 16:55

Fenerbahçe’nin maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Eintracht Frankfurt maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 6. Maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Grup aşamasında geride bıraktığı 5 karşılaşmada 1 galibiyet 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Fenerbahçe'nin bir üst tura çıkma şansı kalmadı. Öte yandan Fenerbahçe Konferans Ligi'ne gitmeyi garantiledi. Bu noktada, Fenerbahçe'nin maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Eintracht Frankfurt maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman soruları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Gelen son dakika bilgisine göre, Fenerbahçe Eintracht Frankfurt maçı yayın kanalı, tarihi ve muhtemel 11'leri belli oldu. Peki, UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Eintracht Frankfurt maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

Fenerbahçe’nin maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Eintracht Frankfurt maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Eintracht Frankfurt maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Grup aşamasında geride bıraktığı 5 karşılaşmada 1 galibiyet 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Fenerbahçe'nin bir üst tura çıkma şansı kalmadı. Fenerbahçe'de Pereira'nın ligde forma şansı bulamayan oyunculara şans vermesi bekleniyor. Peki, UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Eintracht Frankfurt maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

Fenerbahçe’nin maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Eintracht Frankfurt maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

FENERBAHÇE EINTRACHT FRANKFURT MAÇI NASIL İZLENİR?

Fenerbahçe - Eintracht Frankfurt maçı 9 Aralık Perşembe TSİ 20:45'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

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Fenerbahçe’nin maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Eintracht Frankfurt maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

SIRP HAKEM YÖNETECEK!

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi 6. hafta maçında sahasında Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'u konuk edecek. Karşılaşmayı Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Srdjan Jovanovic yönetecek.

Fenerbahçe’nin maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Eintracht Frankfurt maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

9 Aralık Perşembe akşamı sahamızda oynanacak maçta hakem Jovanovic'in yardımcılıklarını Uroš Stojković ve Milan Mihajlović yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Momčilo Marković oldu. VAR da ise Mario Zebec var.

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