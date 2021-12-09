UEFA Avrupa Ligi D Grubu 6. Maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Grup aşamasında geride bıraktığı 5 karşılaşmada 1 galibiyet 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Fenerbahçe'nin bir üst tura çıkma şansı kalmadı. Öte yandan Fenerbahçe Konferans Ligi'ne gitmeyi garantiledi. Bu noktada, Fenerbahçe'nin maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Eintracht Frankfurt maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman soruları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Gelen son dakika bilgisine göre, Fenerbahçe Eintracht Frankfurt maçı yayın kanalı, tarihi ve muhtemel 11'leri belli oldu. Peki, UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Eintracht Frankfurt maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?