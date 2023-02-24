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Haberler Galeri Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kim? Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi son 16 rakibi ne zaman belli olacak?
Giriş Tarihi: 24.02.2023 09:37 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023 09:37

Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kim? Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi son 16 rakibi ne zaman belli olacak?

Dün oynanan Avrupa Ligi son 32 maçlarından sonra gözler Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakiplerine çevrildi. Şampiyonlar Ligi'nden gelen takımlar oldukça zorlu görünürken, takımlar arasında Manchester United ve Juventus gibi takımlar bulunuyor. Sporseverler, "Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maçı ne zaman, Fenebahçe Avrupa rakibi ne zaman belli olacak?" sorusu yanıt arıyor. UEFA Avrupa Ligi final maçı 31 Mayıs 2023'te Budapeşte'de oynanacak. İşte Fenerbahçe'nin Avrupa'daki muhtemel rakipleri ve diğer detaylar

Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakipleri kim? Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi son 16 rakibi ne zaman belli olacak?

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'daki rakibi 24 Şubat 2023'teki kura çekimi ile belli olacak. Bugün Konferans ve Avrupa Ligi kuraları çekilecek ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi rakibi belli olacak. Peki, Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kim? Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi rakibi kim oldu? İşte detaylar

Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakipleri kim? Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi son 16 rakibi ne zaman belli olacak?

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ KİM OLACAK?

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'daki rakibi 24 Şubat 2023'teki kura çekimi ile belli olacak. Kuralar 14.00'da çekilecek.

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Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakipleri kim? Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi son 16 rakibi ne zaman belli olacak?

FENERBAHÇE İLK MAÇI DEPLESMANDA OYNAYACAK

İsviçre'nin Nyon şehrinde gerçekleşecek olan çekilişte Avrupa Ligi gruplarını birincilikle tamamlayanlar seri başı olarak kuralara katılacakken, son 32 eşleşmesinden gelenler ile eşleşecek. Seri başı takımlar rövanş maçlarını kendi evlerinde oynayacak.

Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakipleri kim? Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi son 16 rakibi ne zaman belli olacak?

FİNAL MAÇI BUDAPEŞTE'DE OYNANACAK

UEFA Avrupa Ligi maçı 31 Mayıs 2023 tarihinde oynanacakken, karşılaşma Budapeşte'de Puskas Arena'da oynanacak.

Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakipleri kim? Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi son 16 rakibi ne zaman belli olacak?

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Seri başı olan sarı lacivertli ekibin muhtemel rakipleri şöyle:

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