Giriş Tarihi: 24.02.2023 09:37 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023 09:37

Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kim? Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi son 16 rakibi ne zaman belli olacak?

Dün oynanan Avrupa Ligi son 32 maçlarından sonra gözler Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakiplerine çevrildi. Şampiyonlar Ligi'nden gelen takımlar oldukça zorlu görünürken, takımlar arasında Manchester United ve Juventus gibi takımlar bulunuyor. Sporseverler, "Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maçı ne zaman, Fenebahçe Avrupa rakibi ne zaman belli olacak?" sorusu yanıt arıyor. UEFA Avrupa Ligi final maçı 31 Mayıs 2023'te Budapeşte'de oynanacak. İşte Fenerbahçe'nin Avrupa'daki muhtemel rakipleri ve diğer detaylar