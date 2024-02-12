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Haberler Galeri Fenerbahçe'nin rakibi açıklanıyor! Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ile Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu?
Giriş Tarihi: 12.02.2024 09:50 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 09:50

Fenerbahçe'nin rakibi açıklanıyor! Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ile Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu?

Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu son dakika yanıt buluyor. 2023-2024 Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ile sarı lacivertliler dahil olmak üzere toplam 8 takımın karşılaşacağı takım belli olacak. Eşleşmeler ve maç programı futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Bu noktada Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rakibi belli oldu mu, ne zaman belli olacak soruları yanıt aramaya başladı. Maçlar, 27-29 Şubat tarihlerinde tek maç eleme usulüyle oynanacak. Peki, Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu? İşte, yanıtı…

Fenerbahçe’nin rakibi açıklanıyor! Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ile Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu?

Son dakika Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu, ne zaman belli olacak sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi 12 Şubat bugün gerçekleşiyor. Çeyrek final karşılaşmaları için heyecan dorukta. Kurada Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir seri başı olarak yer alıyor. Konyaspor, Trabzonspor, MKE Ankaragücü ve Fatih Karagümrük ise seri başı takımlardan biriyle eşleşecek. Peki, Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rakibi belli oldu mu? İşte, Fenerbahçe'nin rakibi…

Fenerbahçe’nin rakibi açıklanıyor! Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ile Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ve yarı final için kura çekimi, 12 Şubat 2024 Pazartesi günü saat 14.00'te başlayacak.

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak kura çekiminde eşleşmeler belli olacak.

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Fenerbahçe’nin rakibi açıklanıyor! Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ile Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi, A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Kurada Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir seri başı olarak yer alıyor. Konyaspor, Trabzonspor, MKE Ankaragücü ve Fatih Karagümrük ise seri başı takımlardan biriyle eşleşecek.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI

Fenerbahçe’nin rakibi açıklanıyor! Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ile Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu?

FENERBAHÇE'NİN ZTK ÇEYREK FİNAL RAKİBİ KİM OLDU?

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rakibi bugün belli olacak.

Fenerbahçe rakibi açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

Fenerbahçe’nin rakibi açıklanıyor! Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ile Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadeleleri 27,28,29 Şubat tarihlerinde tek maç eleme usulüyle oynanacak.

Kura çekiminin ardından karşılaşmaların tam günleri ve saatleri açıklanacak.

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