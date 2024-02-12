Giriş Tarihi: 12.02.2024 09:50
Güncelleme Tarihi: 12.02.2024
09:50
Fenerbahçe'nin rakibi açıklanıyor! Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ile Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu?
Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu son dakika yanıt buluyor. 2023-2024 Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ile sarı lacivertliler dahil olmak üzere toplam 8 takımın karşılaşacağı takım belli olacak. Eşleşmeler ve maç programı futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Bu noktada Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rakibi belli oldu mu, ne zaman belli olacak soruları yanıt aramaya başladı. Maçlar, 27-29 Şubat tarihlerinde tek maç eleme usulüyle oynanacak. Peki, Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu? İşte, yanıtı…