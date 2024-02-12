Fenerbahçe’nin rakibi açıklanıyor! Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ile Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu?

Son dakika Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu, ne zaman belli olacak sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi 12 Şubat bugün gerçekleşiyor. Çeyrek final karşılaşmaları için heyecan dorukta. Kurada Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir seri başı olarak yer alıyor. Konyaspor, Trabzonspor, MKE Ankaragücü ve Fatih Karagümrük ise seri başı takımlardan biriyle eşleşecek. Peki, Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rakibi belli oldu mu? İşte, Fenerbahçe'nin rakibi…