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'nin tarihi yenilgisi Hırvat basınında büyük yankı uyandırdı

, Avrupa Ligi ilk maçında 'e deplasmanda 4-1 yenildi. Hırvat basını bu maçı manşetlerine taşırken adeta zafer sarhoşluğu yaşadı.

Giriş Tarihi: 21.09.2018 09:40 Güncelleme Tarihi: 21.09.2018 09:42
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'nin tarihi yenilgisi Hırvat basınında büyük yankı uyandırdı
Fenerbahçe'nin tarihi yenilgisi Hırvat basınında büyük yankı uyandırdı

'in karşısındaki dört gollü galibiyeti, Hırvatları zafer sarhoşu yaptı.

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'nin tarihi yenilgisi Hırvat basınında büyük yankı uyandırdı
Fenerbahçe'nin tarihi yenilgisi Hırvat basınında büyük yankı uyandırdı

Ülke basını, Avrupa Ligi'ne yapılan iyi başlangıçla ilgili şu başlıkları attı:

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'nin tarihi yenilgisi Hırvat basınında büyük yankı uyandırdı
Fenerbahçe'nin tarihi yenilgisi Hırvat basınında büyük yankı uyandırdı

Novilist: Dinamo'nun küçük futbolcuları maçın her bölümünde rakiplerinden üstündü.

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'nin tarihi yenilgisi Hırvat basınında büyük yankı uyandırdı
Fenerbahçe'nin tarihi yenilgisi Hırvat basınında büyük yankı uyandırdı

Vecernji List: Dinamo'dan muhteşem galibiyet. Fener dört yedi!

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'nin tarihi yenilgisi Hırvat basınında büyük yankı uyandırdı
Fenerbahçe'nin tarihi yenilgisi Hırvat basınında büyük yankı uyandırdı

24Sata: Fantastik Dinamo, gol rapsodisinde 'yi yıktı.

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'nin tarihi yenilgisi Hırvat basınında büyük yankı uyandırdı
Fenerbahçe'nin tarihi yenilgisi Hırvat basınında büyük yankı uyandırdı

Index: Atom gibi Dinamo, Türk devini yıktı.

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'nin tarihi yenilgisi Hırvat basınında büyük yankı uyandırdı
Fenerbahçe'nin tarihi yenilgisi Hırvat basınında büyük yankı uyandırdı

Sportnet: Dinamo Maksimir Stadı'nda 'yi dağıttı.

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