Fenerbahçe'nin tarihi yenilgisi Hırvat basınında büyük yankı uyandırdı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Dinamo Zagreb'e deplasmanda 4-1 yenildi. Hırvat basını bu maçı manşetlerine taşırken adeta zafer sarhoşluğu yaşadı. Dinamo Zagreb'in Fenerbahçe karşısındaki dört gollü galibiyeti, Hırvatları zafer sarhoşu yaptı. Ülke basını, UEFA Avrupa Ligi'ne yapılan iyi başlangıçla ilgili şu başlıkları attı: Novilist: Dinamo'nun küçük futbolcuları maçın her bölümünde rakiplerinden üstündü. Vecernji List: Dinamo'dan muhteşem galibiyet. Fener dört yedi! 24Sata: Fantastik Dinamo, gol rapsodisinde Fenerbahçe'yi yıktı. Index: Atom gibi Dinamo, Türk devini yıktı. Sportnet: Dinamo Maksimir Stadı'nda Fenerbahçe'yi dağıttı.