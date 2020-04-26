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Fenerbahçe'nin transferdeki yeni hedefini basını yazdı!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'de şampiyonluk yarışında uzaklaşan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Süper Lig'e verilen corona virüsü nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren sarı lacivertliler, yüksek maliyeti olmayan isimlere yöneldi. Fenerbahçe'nin son gözdesini ise İsrail basını yazdı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.04.2020 11:51 Güncelleme Tarihi: 26.04.2020 11:56
Fenerbahçe'nin transferdeki yeni hedefini İsrail basını yazdı!

Fenerbahçe'de sürpriz girişimi... Gelecek sezonun kadro yapılandırmasına şimdiden başlayan Kanarya, taraftarının beklemediği ancak büyük yeteneklere sahip olan bir isimle temasa geçti.

Fenerbahçe'nin transferdeki yeni hedefini İsrail basını yazdı!

Corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle 'e verilen arada öncelikle konusunu çözmek istiyordu.

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Fenerbahçe'nin transferdeki yeni hedefini İsrail basını yazdı!

Erol Bulut, , Marc Wilmots, Giampaolo gibi isimlerle görüşen Fenerbahçe, bir yandan teknik direktörler için anlaşma zemini hazırlarken, diğer yandan da kadro yapılandırmasını tamamlamak istiyor.

Fenerbahçe'nin transferdeki yeni hedefini İsrail basını yazdı!

Bu bağlamda Kanarya, geçmiş yıllarda yaptığı gibi yıldızlara para yağdırmayacak. Özellikle corona virüsü nedeniyle 'e verilen arada büyük mali zarara uğrayan Fenerbahçe, gelir dengesine uygun ve kısa sürede takıma katkı sağlayabilecek isimlere yöneliyor.

Fenerbahçe'nin transferdeki yeni hedefini İsrail basını yazdı!

Fenerbahçeli kurmayların ve scout ekiplerinin özellikle takip ettiği isimler ve Afrika'da kendi takımlarının yıldızları konumunda bulunuyor.

Fenerbahçe'nin transferdeki yeni hedefini İsrail basını yazdı!

Fenerbahçe'nin bu bağlamda giriştiği operasyonlarından birinin de 'de olduğu ortaya çıktı...

Fenerbahçe'nin transferdeki yeni hedefini İsrail basını yazdı!

Israelhayom.co.il adlı internet sitesi, 25 Nisan tarihinde okuyucularına aktardığı haberde, Fenerbahçe'nin şu anda Maccabi Tel-Aviv forması terleten 26 yaşındaki Omer Atzili'ye resmi teklifi yaptığını duyurdu.

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