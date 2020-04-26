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Fenerbahçe'nin transferdeki yeni hedefini İsrail basını yazdı!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'de şampiyonluk yarışında uzaklaşan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Süper Lig'e verilen corona virüsü nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren sarı lacivertliler, yüksek maliyeti olmayan isimlere yöneldi. Fenerbahçe'nin son gözdesini ise İsrail basını yazdı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 26.04.2020
11:51
Güncelleme Tarihi: 26.04.2020
11:56
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