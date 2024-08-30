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Haberler Galeri Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman? Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi rakibi kim oldu?
Giriş Tarihi: 30.08.2024 12:49 Güncelleme Tarihi: 30.08.2024 12:49

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman? Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi rakibi kim oldu?

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maçı için tarih araştırmaları başladı. Sarı lacivertli ekibin taraftarları maç için geri sayımı sürdürürken, bir yandan da 2024 UEFA Avrupa Ligi kura çekimine odaklandı. Kura çekimi ile birlikte rakibi belli olacak olan Fenerbahçe'nin maç tarihi ve muhtemel rakipleri araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, rakibi kim belli oldu mu? İşte, kura çekim tarihi!

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman? Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi rakibi kim oldu?

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki kaderi 2024 UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile netleşecek. Sarı lacivertlilerin heyecanla beklediği karşılaşma için kura çekim tarihi ve maç günü belli oldu. Peki, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, rakibi kim belli oldu mu?

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman? Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi rakibi kim oldu?

UEFA AVRUPA LİGİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off ilk maçları 22 Ağustos'ta rövanş karşılaşmaları ise 29 Ağustos'ta yapılacak.

Play-off maçlarının tamamlanmasıyla Avrupa Ligi'nde yer almaya hak kazanan 36 takım belirlenecek.

2024-2025 UEFA Avrupa Ligi lig aşaması, 25 Eylül 2024'te başlayıp 30 Ocak 2025'te sona erecek.

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Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman? Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi rakibi kim oldu?

AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turunda veda eden Fenerbahçe, doğrudan lige kaldı. Beşiktaş ise Lugano eşleşmesini geçmesi durumunda Avrupa Ligi'ne kalacak. Avrupa Ligi kura çekimi 29- 30 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turunda veda eden sarı-lacivertliler, kura çekimine ikinci torbadan katılacak. Beşiktaş ise Avrupa Ligi'ne katılması durumunda 4. torbada yer alma ihtimali bulunuyor.

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman? Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi rakibi kim oldu?

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA MAÇI NE ZAMAN?

Avrupa Ligi'nde kura çekimi 30 Ağustos'ta yapılacak.

Kura sonrası Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki ilk karşılaması, 25 veya 26 Eylül'de oynayacak.

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman? Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi rakibi kim oldu?

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri arasında ; Porto, Manchester United, Tottenham ve Roma gibi önemli takımlar bulunuyor.

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