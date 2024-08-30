Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman? Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi rakibi kim oldu?

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki kaderi 2024 UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile netleşecek. Sarı lacivertlilerin heyecanla beklediği karşılaşma için kura çekim tarihi ve maç günü belli oldu. Peki, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, rakibi kim belli oldu mu?