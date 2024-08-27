Giriş Tarihi: 27.08.2024 11:19
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024
11:19
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, rakibi kim belli oldu mu? 2024 UEFA Avrupa Ligi kura çekim tarihi!
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maçı için tarih araştırmaları başladı. Sarı lacivertli ekibin taraftarları maç için geri sayımı sürdürürken, bir yandan da 2024 UEFA Avrupa Ligi kura çekimine odaklandı. Kura çekimi ile birlikte rakibi belli olacak olan Fenerbahçe'nin maç tarihi ve muhtemel rakipleri araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, rakibi kim belli oldu mu? İşte, kura çekim tarihi!