Fenerbahçe’nin UEFA maçı ne zaman, rakibi kim? 2024 UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Giriş Tarihi: 23.08.2024 01:33
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024
01:33
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Lille karşısında kaybetmesi sonucunda yoluna Avrupa Ligi'nde devam ediyor. Avrupa mücadelelerinin başlamasıyla birlikte ise Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maç tarihi ve rakibi gündeme geldi. UEFA tarafından düzenlenecek kura çekimi ile birlikte Fenerbahçe'nin rakibi belli olacak. Peki, Fenerbahçe'nin UEFA maçı 2024 ne zaman, rakibi kim? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? İşte, detaylar...