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Haberler Galeri Fenerbahçe'nin UEFA maçı ne zaman, rakibi kim? 2024 UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
Giriş Tarihi: 23.08.2024 01:33 Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 01:33

Fenerbahçe'nin UEFA maçı ne zaman, rakibi kim? 2024 UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Lille karşısında kaybetmesi sonucunda yoluna Avrupa Ligi'nde devam ediyor. Avrupa mücadelelerinin başlamasıyla birlikte ise Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maç tarihi ve rakibi gündeme geldi. UEFA tarafından düzenlenecek kura çekimi ile birlikte Fenerbahçe'nin rakibi belli olacak. Peki, Fenerbahçe'nin UEFA maçı 2024 ne zaman, rakibi kim? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? İşte, detaylar...

Fenerbahçe’nin UEFA maçı ne zaman, rakibi kim? 2024 UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile kaderi netleşecek. Sarı lacivertli taraftarlar, bu önemli anı heyecanla beklerken, Fenerbahçe'nin UEFA maç tarihi ve muhtemel rakipleri belli oldu. Peki, 2024 UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? Fenerbahçe'nin UEFA maçı ne zaman, muhtemel rakipleri kim?

Fenerbahçe’nin UEFA maçı ne zaman, rakibi kim? 2024 UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

UEFA AVRUPA LİGİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off ilk maçları 22 Ağustos'ta rövanş karşılaşmaları ise 29 Ağustos'ta yapılacak.

Play-off maçlarının tamamlanmasıyla Avrupa Ligi'nde yer almaya hak kazanan 36 takım belirlenecek.

2024-2025 UEFA Avrupa Ligi lig aşaması, 25 Eylül 2024'te başlayıp 30 Ocak 2025'te sona erecek.

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Fenerbahçe’nin UEFA maçı ne zaman, rakibi kim? 2024 UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turunda veda eden Fenerbahçe, doğrudan lige kaldı. Beşiktaş ise Lugano eşleşmesini geçmesi durumunda Avrupa Ligi'ne kalacak. Avrupa Ligi kura çekimi 29- 30 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turunda veda eden sarı-lacivertliler, kura çekimine ikinci torbadan katılacak. Beşiktaş ise Avrupa Ligi'ne katılması durumunda 4. torbada yer alma ihtimali bulunuyor.

Fenerbahçe’nin UEFA maçı ne zaman, rakibi kim? 2024 UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA MAÇI NE ZAMAN?

Avrupa Ligi'nde kura çekimi 30 Ağustos'ta yapılacak.

Kura sonrası Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki ilk karşılaması, 25 veya 26 Eylül'de oynayacak.

Fenerbahçe’nin UEFA maçı ne zaman, rakibi kim? 2024 UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri arasında ; Porto, Manchester United, Tottenham ve Roma gibi önemli takımlar bulunuyor.

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