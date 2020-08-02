Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları sızdı!

Fenerbahçe'de taraftarların belki de transferler kadar merak ettiği bir başka konu da yeni sezon formalarıydı. Ülkemizde Galatasaray ve Trabzonspor gelecek sezon giyeceği formaları tanıtırken, gözler Fenerbahçe ve Beşiktaş'a çevrilmişti. Sarı-lacivertlilerin açıklamak için beklediği yeni sezon formaları internete sızdı. İşte dünyada dev kulüplerin gelecek sezon giyeceği formalar ve Fenerbahçe'nin sızan formaları...
Giriş Tarihi: 02.08.2020
09:44
Güncelleme Tarihi: 02.08.2020
09:44
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