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'nin formaları sızdı!

'de taraftarların belki de transferler kadar merak ettiği bir başka konu da formalarıydı. Ülkemizde ve gelecek sezon giyeceği formaları tanıtırken, gözler Fenerbahçe ve 'a çevrilmişti. Sarı-lacivertlilerin açıklamak için beklediği yeni sezon formaları internete sızdı. İşte dünyada dev kulüplerin gelecek sezon giyeceği formalar ve Fenerbahçe'nin sızan formaları...

Giriş Tarihi: 02.08.2020 09:44 Güncelleme Tarihi: 02.08.2020 09:44
Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları sızdı!

İŞTE DEV KULÜPLERİN RESMİLEŞEN VE FENERBAHÇE'NİN SIZAN 2020-21 SEZONU FORMALARI

Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları sızdı!

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Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları sızdı!

Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları sızdı!

Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları sızdı!

Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları sızdı!

MADRID

Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları sızdı!

MADRID

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