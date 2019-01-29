Fenerbahçe'nin yeni transferi Moses siftah yaptı

Ara transfer döneminin flaş transferlerinden Victor Moses, Fenerbahçe formasıyla dün ilk maçına çıktı. Fenerbahçe'nin İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den 1.5 sezonluğuna kiraladığı Nijeryalı futbolcu Victor Moses, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında ilk kez formayı giydi. Maçın 66. dakikasında Benzia'nın yerine oyuna giren Nijeryalı futbolcu, sahaya hızlı bir giriş yaptı. Hücuma güç katan 28 yaşındaki futbolcu, oyunda kaldığı kısa süre içinde kalitesini ortaya koydu. Güçlü fiziği ve hızıyla öne çıkan Moses'ın üst üste çalımlarla ilerleyip, çerçeveyi tutturamadığı şutunda da tribünler büyük heyecan yaşadı. Moses, 4 ikili mücadele kazandı ve 1 kez şut denemesinde bulundu. Yıldız futbolcu, verdiği 6 pasta da başarılıydı.