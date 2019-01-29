Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'nin yeni transferi Moses siftah yaptı

Ara döneminin flaş transferlerinden , formasıyla dün ilk maçına çıktı.

Giriş Tarihi: 29.01.2019 10:59 Güncelleme Tarihi: 29.01.2019 11:07
Fenerbahçe'nin yeni transferi Moses siftah yaptı

Fenerbahçe'nin İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den 1.5 sezonluğuna kiraladığı Nijeryalı futbolcu Victor Moses, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında ilk kez formayı giydi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Moses siftah yaptı

Maçın 66. dakikasında Benzia'nın yerine oyuna giren Nijeryalı futbolcu, sahaya hızlı bir giriş yaptı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe'nin yeni transferi Moses siftah yaptı

Hücuma güç katan 28 yaşındaki futbolcu, oyunda kaldığı kısa süre içinde kalitesini ortaya koydu.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Moses siftah yaptı

Güçlü fiziği ve hızıyla öne çıkan Moses'ın üst üste çalımlarla ilerleyip, çerçeveyi tutturamadığı şutunda da tribünler büyük heyecan yaşadı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Moses siftah yaptı

Moses, 4 ikili mücadele kazandı ve 1 kez şut denemesinde bulundu.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Moses siftah yaptı

Yıldız futbolcu, verdiği 6 pasta da başarılıydı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Moses siftah yaptı
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
BİZE ULAŞIN