Fenerbahçe'nin yeni transferi Serdar Aziz: "Ailem de beni bu formayla görmek istiyordu"

Fenerbahçe kadrosunu, Galatasaray'dan ayrılan milli stoper Serdar Aziz'le güçlendirdi. Serdar Aziz, sarı lacivertli takıma imza attıktan sonra FB TV'ye açıklamalarda bulundu. İşte Serdar Aziz'in Fenerbahçe formasıyla ilk sözleri... Fenerbahçe'nin yeni transferi Serdar Aziz, sarı lacivertli takıma imza attıktan sonra dikkat çeken ifadeler kullandı. Fenerbahçe'nin yeni transferi Serdar Aziz, FB TV'ye açıklamalarda bulunurken 'Ailem de beni bu formayla görmek istiyordu' dedi. İşte sarı lacivertli takımın yeni stoperi Serdar Aziz'in sözlerinden öne çıkanlar: 'Öncelikle Başkanımız Ali Koç'a ve Semih Özsoy ağabeyime çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte, transferin arkasında çok sağlam durdular.' 'Sonuna kadar menajerim de, ben de Fenerbahçe formasını giymek istedim. İşler uzadı ama sonunda formayı giydim. İnşallah bu formayı uzun yıllar giyeceğim.' 'Kimse merak etmesin. Bu forma altında çok iyi mücadele edeceğim. Taraftarlarımız bana güvensin. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Ben zaten tutkuyla oynayan bir oyuncuyum.' 'Taraftarların şüphesi olmasın. Fenerbahçe'yi en kısa zamanda çok iyi yerlere götüreceğimizden kimsenin endişesi olmasın. Bize güvensinler.'