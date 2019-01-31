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  • Fenerbahçe'nin yeni transferi Serdar Aziz: "Ailem de beni bu formayla görmek istiyordu"

'nin yeni transferi : "Ailem de beni bu formayla görmek istiyordu"

kadrosunu, Galatasaray'dan ayrılan milli stoper 'le güçlendirdi. Serdar Aziz, sarı lacivertli takıma imza attıktan sonra FB TV'ye açıklamalarda bulundu.

İşte Serdar Aziz'in Fenerbahçe formasıyla ilk sözleri...

Giriş Tarihi: 31.01.2019 09:31 Güncelleme Tarihi: 31.01.2019 09:49
Fenerbahçe'nin yeni transferi Serdar Aziz: Ailem de beni bu formayla görmek istiyordu

'nin yeni transferi , sarı lacivertli takıma imza attıktan sonra dikkat çeken ifadeler kullandı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Serdar Aziz: Ailem de beni bu formayla görmek istiyordu

'nin yeni transferi , FB TV'ye açıklamalarda bulunurken 'Ailem de beni bu formayla görmek istiyordu" dedi.

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Serdar Aziz: Ailem de beni bu formayla görmek istiyordu

İşte sarı lacivertli takımın yeni stoperi 'in sözlerinden öne çıkanlar:

Fenerbahçe'nin yeni transferi Serdar Aziz: Ailem de beni bu formayla görmek istiyordu

"Öncelikle Başkanımız Ali Koç'a ve Semih Özsoy ağabeyime çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte, transferin arkasında çok sağlam durdular."

Fenerbahçe'nin yeni transferi Serdar Aziz: Ailem de beni bu formayla görmek istiyordu

"Sonuna kadar menajerim de, ben de formasını giymek istedim. İşler uzadı ama sonunda formayı giydim. İnşallah bu formayı uzun yıllar giyeceğim."

Fenerbahçe'nin yeni transferi Serdar Aziz: Ailem de beni bu formayla görmek istiyordu

"Kimse merak etmesin. Bu forma altında çok iyi mücadele edeceğim. Taraftarlarımız bana güvensin. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Ben zaten tutkuyla oynayan bir oyuncuyum."

Fenerbahçe'nin yeni transferi Serdar Aziz: Ailem de beni bu formayla görmek istiyordu

"Taraftarların şüphesi olmasın. 'yi en kısa zamanda çok iyi yerlere götüreceğimizden kimsenin endişesi olmasın. Bize güvensinler."

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