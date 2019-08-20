Fenerbahçe'nin yıldızı 5 hafta yok!

Gazişehir Gaziantep'i 5-0 yenerek Süper Lig'in ilk haftasında liderliğe yükselen Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına kötü bir haberle başladı... Süper Lig'in ilk haftasında Gazişehir Gaziantep'i 5-0 yenen Fenerbahçe'de gözler Medipol Başakşehir maçına çevrildi. Sarı-lacivertli takım, ligin 2. haftasında 24 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Gazişehir Gaziantep maçına ilk 11'de başlayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi. Diğer oyuncuların koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmaları yaptığı belirtildi. Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. VİCTOR MOSES'DAN KÖTÜ HABER Süper Lig'de 2019-2020 sezonuna 5-0'lık Gazişehir Gaziantep galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe'ye Victor Moses'dan kötü haber geldi. Dün Kadıköy'de oynanan mücadelede 1 gol, 1 asistlik performansa imza atan ayrıca 1 de penaltı kaçıran Moses'in ön üst adalesinde kısmı yırtık tespit edildi.