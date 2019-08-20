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'nin yıldızı 5 hafta yok!

Gazişehir Gaziantep'i 5-0 yenerek Süper Lig'in ilk haftasında liderliğe yükselen , Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına kötü bir haberle başladı...

Giriş Tarihi: 20.08.2019 14:40 Güncelleme Tarihi: 20.08.2019 14:43
Fenerbahçe'nin yıldızı 5 hafta yok!

Süper Lig'in ilk haftasında Gazişehir Gaziantep'i 5-0 yenen 'de gözler Medipol Başakşehir maçına çevrildi.

Fenerbahçe'nin yıldızı 5 hafta yok!

Sarı-lacivertli takım, ligin 2. haftasında 24 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

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Fenerbahçe'nin yıldızı 5 hafta yok!

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Gazişehir Gaziantep maçına ilk 11'de başlayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.

Fenerbahçe'nin yıldızı 5 hafta yok!

Diğer oyuncuların koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmaları yaptığı belirtildi.

Fenerbahçe'nin yıldızı 5 hafta yok!

Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Fenerbahçe'nin yıldızı 5 hafta yok!

VİCTOR MOSES'DAN KÖTÜ HABER

Süper Lig'de 2019-2020 sezonuna 5-0'lık Gazişehir Gaziantep galibiyetiyle başlayan 'ye 'dan kötü haber geldi.

Fenerbahçe'nin yıldızı 5 hafta yok!

Dün Kadıköy'de oynanan mücadelede 1 gol, 1 asistlik performansa imza atan ayrıca 1 de penaltı kaçıran Moses'in ön üst adalesinde kısmı yırtık tespit edildi.

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