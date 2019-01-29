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  • Fenerbahçe'nin yıldızı Victor Moses herkesi şaşırttı! Moses meğer...

'nin yıldızı herkesi şaşırttı! Moses meğer...

Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı Victor Moses hakkında ortaya çıkan gerçek Fenerbahçeli taraftarları çok şaşırttı. Birçok ünlü futbolcu aşkları, evleri, gece hayatları, arabalarıyla olay olurken Victor Moses "lakabıyla" gündeme damga vurdu. Nijeryalı yıldız Victor Moses'in lakabını duyan Fenerbahçeli taraftarlar adeta küçük dilini yutuyor. İşte Victor Moses ve diğer ünlü futbolcuların birbirinden ilginç lakapları...

Giriş Tarihi: 29.01.2019 15:04 Güncelleme Tarihi: 29.01.2019 15:11
Fenerbahçe'nin yıldızı Victor Moses herkesi şaşırttı! Moses meğer...

lakabıyla Fenerbahçelileri çok şaşırttı. Dün akşam sergilediği performansla taraftarların ayakta alkışladığı Victor Moses, lakabıyla olay oldu.

İŞTE BİRBİRİNDEN ÜNLÜ FUTBOLCULARIN LAKAPLARI

Fenerbahçe'nin yıldızı Victor Moses herkesi şaşırttı! Moses meğer...

TOMAS UJFALUSI - GLADYATÖR

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Fenerbahçe'nin yıldızı Victor Moses herkesi şaşırttı! Moses meğer...

JAVIER HERNANDEZ - CHİCHARİTO (KÜÇÜK BEZELYE)

Fenerbahçe'nin yıldızı Victor Moses herkesi şaşırttı! Moses meğer...

BÜLENT KORKMAZ - BÜYÜK KAPTAN

Fenerbahçe'nin yıldızı Victor Moses herkesi şaşırttı! Moses meğer...

FERNANDO - AHTAPOT


Fenerbahçe'nin yıldızı Victor Moses herkesi şaşırttı! Moses meğer...

ABDULLAH ERCAN - KİRAZ

Fenerbahçe'nin yıldızı Victor Moses herkesi şaşırttı! Moses meğer...

ROBİN VAN PERSİE - UÇAN HOLLANDALI

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