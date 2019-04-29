Fenerbahçe'ye dev rakipler! Bayern, Tottenham, Real Madrid...

30-31 Temmuz'da Allianz Arena'da oynanacak Audi Cup 2019'a katılacak takımlar açıklandı! Ev sahibi Bayern Münih Davetliler: Real Madrid Tottenham Fenerbahçe Fikstür: Real Madrid - Tottenham Bayern - Fenerbahçe 30-31 Temmuz'da Allianz Arena'da oynanacak Audi Cup 2019'a katılacak takımlar açıklandı! Ev sahibi: Bayern Münih Davetliler: Real Madrid Tottenham Fenerbahçe Fikstür: Real Madrid - Tottenham Bayern - Fenerbahçe Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih tarafından düzenlenen Audi Cup'ın bu seneki davetlileri belli oldu. 30-31 Temmuz tarihlerinde Byaern Münih'in ev sahipliğinde düzenlenecek olan turnuvada maçlar Bayern'in stadı Allianz Arena'da oynanacak. Eleme usulü yapılacak maçlarda İspanya, İngiltere ve bir de Türkiye'den takım davet edildi! Bayern Münih turnuvaya İspanya'dan Real Madrid, İngiltere'den Tottenham ve Türkiye'den Fenerbahçe'yi çağırdı. Turnuva öncesi açıklama yapan Bayern Münih cephesi ilk tur eşleşmelerini de duyurdu. Buna göre 30 Temmuz'da oynanacak ilk maçlar şöyle: