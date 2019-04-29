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'ye dev rakipler! Bayern, Tottenham, ...

30-31 Temmuz'da Allianz Arena'da oynanacak Audi Cup 2019'a katılacak takımlar açıklandı!

Ev sahibi Bayern Münih

Davetliler: Tottenham

Fikstür:

Real Madrid - Tottenham

Bayern - Fenerbahçe

Giriş Tarihi: 29.04.2019 11:36 Güncelleme Tarihi: 29.04.2019 11:41
Fenerbahçe'ye dev rakipler! Bayern, Tottenham, Real Madrid...

30-31 Temmuz'da Allianz Arena'da oynanacak Audi Cup 2019'a katılacak takımlar açıklandı!

Ev sahibi: Bayern Münih

Davetliler: Tottenham

Fikstür:

Real Madrid - Tottenham

Bayern - Fenerbahçe

Fenerbahçe'ye dev rakipler! Bayern, Tottenham, Real Madrid...

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih tarafından düzenlenen Audi Cup'ın bu seneki davetlileri belli oldu.

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Fenerbahçe'ye dev rakipler! Bayern, Tottenham, Real Madrid...

30-31 Temmuz tarihlerinde Byaern Münih'in ev sahipliğinde düzenlenecek olan turnuvada maçlar Bayern'in stadı Allianz Arena'da oynanacak.

Fenerbahçe'ye dev rakipler! Bayern, Tottenham, Real Madrid...

Eleme usulü yapılacak maçlarda İspanya, İngiltere ve bir de Türkiye'den takım davet edildi!

Fenerbahçe'ye dev rakipler! Bayern, Tottenham, Real Madrid...

Bayern Münih turnuvaya İspanya'dan , İngiltere'den Tottenham ve Türkiye'den 'yi çağırdı.

Fenerbahçe'ye dev rakipler! Bayern, Tottenham, Real Madrid...

Turnuva öncesi açıklama yapan Bayern Münih cephesi ilk tur eşleşmelerini de duyurdu.

Fenerbahçe'ye dev rakipler! Bayern, Tottenham, Real Madrid...

Buna göre 30 Temmuz'da oynanacak ilk maçlar şöyle:

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