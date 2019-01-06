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  • Fenerbahçe'ye süper yıldız! Dün transfer edilen Çiftpınar'ın töreninde yoktu...

'ye süper yıldız! Dün edilen Çiftpınar'ın töreninde yoktu...

Giriş Tarihi: 06.01.2019 20:34 Güncelleme Tarihi: 06.01.2019 20:38
Fenerbahçe'ye süper yıldız! Dün transfer edilen Çiftpınar'ın töreninde yoktu...

Evkur 'dan edilen 'ın imza töreninde yer almayan 'nin 'de transfer görüşmesi yaptığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe'ye süper yıldız! Dün transfer edilen Çiftpınar'ın töreninde yoktu...

Sezonun ikinci yarısı için takımı güçlendirmek isteyen atağına kalktı.

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Fenerbahçe'ye süper yıldız! Dün transfer edilen Çiftpınar'ın töreninde yoktu...

Sarı-lacivertliler ilk olarak Evkur 'un stoperi 'ı kadrosuna katmıştı.

Fenerbahçe'ye süper yıldız! Dün transfer edilen Çiftpınar'ın töreninde yoktu...

Sportif Direktörü 'nin 'ın imza töreninde olmaması dikkat çekmişti.

Fenerbahçe'ye süper yıldız! Dün transfer edilen Çiftpınar'ın töreninde yoktu...

Fransız futbol adamının görüşmeleri için 'de olduğu ve bu yüzden imza törenine katılamadığı öğrenildi.

Fenerbahçe'ye süper yıldız! Dün transfer edilen Çiftpınar'ın töreninde yoktu...

Comolli'nin transferi için 'ye gittiği yıldız oyuncu ortaya çıktı.

Fenerbahçe'ye süper yıldız! Dün transfer edilen Çiftpınar'ın töreninde yoktu...

İngiliz basınından The Sun, 'nin forması giyen Adam Lallana'yı sezon sonuna kadar kiralamak istediğini yazdı.

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