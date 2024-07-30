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Haberler Galeri Fenerbahçe'ye transferi olay yaratmıştı! Süper Lig'e geri döndü | 2024-2025 sezonu transferleri
Giriş Tarihi: 30.07.2024 17:31 Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 17:31

Fenerbahçe'ye transferi olay yaratmıştı! Süper Lig'e geri döndü | 2024-2025 sezonu transferleri

2024-2025 sezonu yaz transfer döneminde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Başta 4 büyükler; Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor olmak üzere birçok Süper Lig takımı yıldız isimleri birer birer kadrosuna katıyor. Son olarak bir dönem Fenerbahçe'ye transferi tartışma konusu olan genç oyuncu, Türkiye'ye geri döndü. İşte şu ana kadar Süper Lig'de biten transferler...

Fenerbahçe’ye transferi olay yaratmıştı! Süper Lig’e geri döndü | 2024-2025 sezonu transferleri

(BEŞİKTAŞ)

Gabriel Paulista - Atletico Madrid > Beşiktaş
BONSERVİS BEDELİ: Yok

Fenerbahçe’ye transferi olay yaratmıştı! Süper Lig’e geri döndü | 2024-2025 sezonu transferleri

Rafa Silva - Benfica > Beşiktaş
BONSERVİS BEDELİ: Yok

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Fenerbahçe’ye transferi olay yaratmıştı! Süper Lig’e geri döndü | 2024-2025 sezonu transferleri

Ciro Immobile - Lazio > Beşiktaş
BONSERVİS BEDELİ: 3 milyon Euro

Fenerbahçe’ye transferi olay yaratmıştı! Süper Lig’e geri döndü | 2024-2025 sezonu transferleri

Can Keleş - Fatih Karagümrük > Beşiktaş
BONSERVİS BEDELİ: 2.7 milyon Euro

Fenerbahçe’ye transferi olay yaratmıştı! Süper Lig’e geri döndü | 2024-2025 sezonu transferleri

(FENERBAHÇE)

Rade Krunic - Milan > Fenerbahçe
BONSERVİS BEDELİ: 3.5 milyon Euro

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