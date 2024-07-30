Giriş Tarihi: 30.07.2024 17:31
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024
17:31
Fenerbahçe'ye transferi olay yaratmıştı! Süper Lig'e geri döndü | 2024-2025 sezonu transferleri
2024-2025 sezonu yaz transfer döneminde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Başta 4 büyükler; Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor olmak üzere birçok Süper Lig takımı yıldız isimleri birer birer kadrosuna katıyor. Son olarak bir dönem Fenerbahçe'ye transferi tartışma konusu olan genç oyuncu, Türkiye'ye geri döndü. İşte şu ana kadar Süper Lig'de biten transferler...