Giriş Tarihi: 30.08.2024 10:59
Güncelleme Tarihi: 30.08.2024
11:08
Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri kim oldu? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile lig aşaması eşleşmeleri belli oluyor!
Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde Play-Off etabı son buldu. Galatasaray ve Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde doğrudan gruplara kalırken, Beşiktaş Lugano engelini geçerek Avrupa Ligi biletini aldı. Başakşehir ise Konferans Ligi'nden kura çekimine katılmaya hak kazandı. Peki, Fenerbahe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri kim oldu? İşte, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile lig aşaması eşleşmeleri...