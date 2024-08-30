Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın rakipleri kim oldu? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile lig aşaması eşleşmeleri belli oluyor!

YENİ FORMAT

Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin mücadele edeceği UEFA Avrupa Ligi'nde yeni formatın ayrıntıları belli oldu.

Temsilcilerimiz kendi torbaları da dahil olmak üzere her torbadan 2 takımla mücadele edecek. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi lig etabında birbirleriyle eşleşemeyecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde lig etabında her takım iç sahada 4, deplasmanda 4 maça çıkacak. Her takım, 4 torbadan çekeceği ikişer takımdan biriyle iç sahada, biriyle deplasmanda maç oynayacak.

Bir takım, bir ülkeden en fazla 2 takımla lig etabında eşleşebilecek. Örneğin Roma; Beşiktaş ve Galatasaray'la eşleşmesi durumunda Fenerbahçe ile eşleşemeyecek.