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Haberler Galeri Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri kim oldu? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile lig aşaması eşleşmeleri belli oluyor!
Giriş Tarihi: 30.08.2024 10:59 Güncelleme Tarihi: 30.08.2024 11:08

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri kim oldu? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile lig aşaması eşleşmeleri belli oluyor!

Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde Play-Off etabı son buldu. Galatasaray ve Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde doğrudan gruplara kalırken, Beşiktaş Lugano engelini geçerek Avrupa Ligi biletini aldı. Başakşehir ise Konferans Ligi'nden kura çekimine katılmaya hak kazandı. Peki, Fenerbahe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri kim oldu? İşte, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile lig aşaması eşleşmeleri...

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın rakipleri kim oldu? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile lig aşaması eşleşmeleri belli oluyor!

36 takımın mücadele edeceği UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri kim oldu sorusu gündemde. Temsilcilerimizin rakibinin belli olacağı kura çekimde heyecan dorukta.UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile lig aşaması eşleşmeleri belli oluyor. Peki, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri kim oldu?

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın rakipleri kim oldu? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile lig aşaması eşleşmeleri belli oluyor!

KURA ÇEKİMİ BUGÜN

Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilecek 2024/25 UEFA Avrupa Ligi kura çekimi saat 14.00'te başlayacak.

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Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın rakipleri kim oldu? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile lig aşaması eşleşmeleri belli oluyor!

FENERBAHÇE, GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ'IN RAKİPLERİ KİM OLDU?

Tarihte ilk kez yeni bir formatla oynanacak UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin yer aldığı torbalar da belli oldu.

İşte UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri;

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın rakipleri kim oldu? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile lig aşaması eşleşmeleri belli oluyor!

YENİ FORMAT

Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin mücadele edeceği UEFA Avrupa Ligi'nde yeni formatın ayrıntıları belli oldu.

Temsilcilerimiz kendi torbaları da dahil olmak üzere her torbadan 2 takımla mücadele edecek. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi lig etabında birbirleriyle eşleşemeyecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde lig etabında her takım iç sahada 4, deplasmanda 4 maça çıkacak. Her takım, 4 torbadan çekeceği ikişer takımdan biriyle iç sahada, biriyle deplasmanda maç oynayacak.

Bir takım, bir ülkeden en fazla 2 takımla lig etabında eşleşebilecek. Örneğin Roma; Beşiktaş ve Galatasaray'la eşleşmesi durumunda Fenerbahçe ile eşleşemeyecek.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın rakipleri kim oldu? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile lig aşaması eşleşmeleri belli oluyor!

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ İLE LİG AŞAMASI EŞLEŞMELERİ

Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu.

İşte temsilcilerimizin muhtemel rakipleri:

1. TORBA

Roma
Manchester United
Porto
Ajax
Rangers
Eintracht Frankfurt
Lazio
Tottenham
Slavia Prag

2. TORBA

Real Sociedad
AZ Alkmaar
Braga
Olimpiakos
Olimpik Lyon
PAOK
FENERBAHÇE
Maccabi Tel Aviv
Ferençvaroş

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