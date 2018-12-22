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, Ersun Yanal'ın umudu oldu

Giresunspor maçında ilk kez forması giyen olumlu not aldı.

Giriş Tarihi: 22.12.2018 10:15 Güncelleme Tarihi: 22.12.2018 10:23
Ferdi Kadıoğlu, Ersun Yanal'ın umudu oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında Giresunspor'u 5-2 yenerek tur atlayan F.Bahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ı sevindiren bir başka olay ilk kez A takım forması giyen 'nun başarılı futboluydu.

Ferdi Kadıoğlu, Ersun Yanal'ın umudu oldu

Son 13 dakikada oyuna giren Ferdi, hücumda son derece olumlu işler yaptı...

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Ferdi Kadıoğlu, Ersun Yanal'ın umudu oldu

7 Ekim 1999'da Hollanda'da doğdu. Çok az Türkçe biliyor. Takım arkadaşlarıyla İngilizce konuşuyor.

Ferdi Kadıoğlu, Ersun Yanal'ın umudu oldu

Her iki ayağını da kullanabiliyor. On numaranın yanı sıra kanatlarda da oynayabiliyor.

Ferdi Kadıoğlu, Ersun Yanal'ın umudu oldu

Sezon başı 1.4 milyon Euro'ya transfer edildi.

Ferdi Kadıoğlu, Ersun Yanal'ın umudu oldu

Geçen sezon Hollanda 2. Ligi'ndeki NEC Nijmegen'de 39 maçta forma giydi; 8 gol attı, 13 asist yaptı.

Ferdi Kadıoğlu, Ersun Yanal'ın umudu oldu

Bu sezon sadece U21 Ligi'nde 6 maçta forma şansı buldu.

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