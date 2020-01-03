Fernando Muslera devreye girdi! Dünya yıldızı Galatasaray'a

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Ligin ilk yarısını sahasında Antalyaspor'u 5-0 mağlup eden Galatasaray, devreyi moralli kapatmıştı. Sezonun ilk yarısını galibiyetle kapatan Aslan'da gözler ara transfer dönemine çevrildi. İkinci sezona bomba gibi bir giriş yapmayı hedefleyen sarı kırmızılılarda transfer edilecek isimler netlik kazanmaya başladı. Süper Lig'in en yaşlı takımlarından birisi olan ve devre arasında büyük bir değişime gitmeye hazırlanan Galatasaray'ın gündemine yıldız bir isim geldi. Aslan, ara transfer dönemine bu isimle damga vuracak. Galatasaray'ın başarılı eldiveni Fernando Muslera da bu transferde devreye girdi. İşte flaş transfere dair tüm gelişmeler ve detaylar… | Son dakika Galatasaray transfer haberleri