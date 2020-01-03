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Fernando Muslera devreye girdi! Dünya yıldızı Galatasaray'a

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Ligin ilk yarısını sahasında Antalyaspor'u 5-0 mağlup eden Galatasaray, devreyi moralli kapatmıştı. Sezonun ilk yarısını galibiyetle kapatan Aslan'da gözler ara transfer dönemine çevrildi. İkinci sezona bomba gibi bir giriş yapmayı hedefleyen sarı kırmızılılarda transfer edilecek isimler netlik kazanmaya başladı. Süper Lig'in en yaşlı takımlarından birisi olan ve devre arasında büyük bir değişime gitmeye hazırlanan Galatasaray'ın gündemine yıldız bir isim geldi. Aslan, ara transfer dönemine bu isimle damga vuracak. Galatasaray'ın başarılı eldiveni Fernando Muslera da bu transferde devreye girdi. İşte flaş transfere dair tüm gelişmeler ve detaylar… | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Giriş Tarihi: 03.01.2020 02:06 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020 07:24
Fernando Muslera devreye girdi! Dünya yıldızı Galatasaray'a

Cimbom'da transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Süper Lig'in ilk yarısında beklediği performansı gösteremeyen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ve Süper Lig'de istediği performansı sergileyemedi.

Fernando Muslera devreye girdi! Dünya yıldızı Galatasaray'a

İkinci sezona bomba gibi bir giriş yapmayı hedefleyen sarı kırmızılılarda transfer edilecek isimler netlik kazanmaya başladı. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de ilk 17 hafta itibarıyla 27 puanla 7'inci sırada yer alıyor.

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Fernando Muslera devreye girdi! Dünya yıldızı Galatasaray'a

Süper Lig'in ilk yarısını lider kapatan Sivasspor'un 10 puan gerisinde kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ocak ayında yaşanacak kadro değişikliğinin sinyalini vermişti.

Fernando Muslera devreye girdi! Dünya yıldızı Galatasaray'a

Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer listesindeki yıldızlarla temaslarını sürdüren sarı-kırmızılı kurmaylar ligin araya girmesiyle çalışmaları hızlandırdı.

Fernando Muslera devreye girdi! Dünya yıldızı Galatasaray'a

Yapılacak olan transferlerle yakından ilgilenen Fatih Terim, ikinci yarıda iddialı bir kadroyla lige hızlı bir giriş yaparak şampiyon olmak istiyor.

Fernando Muslera devreye girdi! Dünya yıldızı Galatasaray'a

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın listesine flaş bir isim dahil oldu. Sezonu kapatan Luyindama'nın boşluğunu doldurmak isteyen sarı-kırmızılılar, Diego Godin ile birlikte anılıyor.

Fernando Muslera devreye girdi! Dünya yıldızı Galatasaray'a

İnter, Matteo Darmian'in transferini gerçekleştirebilmek adına Uruguaylı stoperi göndermeye hazırlanırken tecrübeli bir isim arayan Galatasaray'ın hemen devreye girdiği öğrenildi.

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