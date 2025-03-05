Feyenoord - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi son 16’da gözler Hakan Çalhanoğlu’nda!

Giriş Tarihi: 05.03.2025 07:23
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025
07:28
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu heyecanında Feyenoord, Inter ile eşleşti. De Kuip'te karşılaşacak iki takım futbolseverlerin radarına girdi. Şifresiz olarak yayımlanacak maçta ilk 11 kararıyla ilgili gözler Hakan Çalhanoğlu'na döndü. Çeyrek final bileti almak isteyen takımlar 2 ayaklı turda avantaj mücadelesine çıkıyor. Monaco'yu eleyerek tura çıkan Inter rövanşı evinde oynayacak. Peki; Feyenoord - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayımlanacak?