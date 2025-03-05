Feyenoord - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi son 16’da gözler Hakan Çalhanoğlu’nda!

Feyenoord, Inter ile çıkacağı karşılaşmayı evinde oynuyor. Ev sahibinde sakatlık listesi kabarıkken misafir takımda kanat eksikliği var. Maç öncesi muhtemel 11'ler değerlendirmeye alındı. Zalewski, Darmian, Dimarco gibi isimler forma giyemiyor. İşte, Feyenoord - Inter maçı detayları...