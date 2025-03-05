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Haberler Galeri Feyenoord - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi son 16'da gözler Hakan Çalhanoğlu'nda!
Giriş Tarihi: 05.03.2025 07:23 Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 07:28

Feyenoord - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi son 16'da gözler Hakan Çalhanoğlu'nda!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu heyecanında Feyenoord, Inter ile eşleşti. De Kuip'te karşılaşacak iki takım futbolseverlerin radarına girdi. Şifresiz olarak yayımlanacak maçta ilk 11 kararıyla ilgili gözler Hakan Çalhanoğlu'na döndü. Çeyrek final bileti almak isteyen takımlar 2 ayaklı turda avantaj mücadelesine çıkıyor. Monaco'yu eleyerek tura çıkan Inter rövanşı evinde oynayacak. Peki; Feyenoord - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayımlanacak?

Feyenoord - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi son 16’da gözler Hakan Çalhanoğlu’nda!

Feyenoord, Inter ile çıkacağı karşılaşmayı evinde oynuyor. Ev sahibinde sakatlık listesi kabarıkken misafir takımda kanat eksikliği var. Maç öncesi muhtemel 11'ler değerlendirmeye alındı. Zalewski, Darmian, Dimarco gibi isimler forma giyemiyor. İşte, Feyenoord - Inter maçı detayları...

Feyenoord - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi son 16’da gözler Hakan Çalhanoğlu’nda!

FEYENOORD - INTER MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi Feyenoord - Inter maçı 5 Mart bugün oynanacak. Son 16 turu heyecanı TSİ 20.45'te başlayacak.

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Feyenoord - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi son 16’da gözler Hakan Çalhanoğlu’nda!

FEYENOORD - INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

İki basamaklı karşılaşmanın ilk mücadelesi TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayımlanıyor.

Feyenoord - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi son 16’da gözler Hakan Çalhanoğlu’nda!

HAKAN ÇALHANOĞLU İLK 11'DE BAŞLAYACAK MI?

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun geçtiğimiz karşılaşmalara bakıldığında Feyenoord - Inter maçına yedek başlaması bekleniyor.

Feyenoord - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi son 16’da gözler Hakan Çalhanoğlu’nda!

MUHTEMEL 11'LER

FEYENOORD: Wellenreuther; Mitchell, Beelen, Hancko, Smal, Moder, Hugo Bueno; Hacı Musa, Milambo, Igor Paixao; Karranza.

INTER: Martinez: Pavard, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Zielinski (Hakan Çalhanoğlu), Mkhitaryan, Bastoni; Thuram, Lautaro.