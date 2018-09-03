Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Yılın En İyileri Ödüllerinde finalistler belli oldu

, yılın en iyi futbolcusu, teknik direktörü, kalecisi ve golü kategorilerinde finale kalan adayları duyurdu

Giriş Tarihi: 03.09.2018 17:28 Güncelleme Tarihi: 03.09.2018 17:44
  • 1
  • 29
Yılın En İyileri Ödüllerinde finalistler belli oldu
FIFA Yılın En İyileri Ödüllerinde finalistler belli oldu

FIFA tarafından yapılan açıklamada, yılın en iyi futbolcusu, teknik direktörü, kalecisi ve golü kategorilerinde finale kalan son 3 aday ile yılın en iyi golüne verilen Puskas Ödülü'nün 10 adayı yayımlandı.

  • 2
  • 29
Yılın En İyileri Ödüllerinde finalistler belli oldu
FIFA Yılın En İyileri Ödüllerinde finalistler belli oldu

tarafından belirlenen yılın en iyi futbolcuları adayları şöyle:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 29
Yılın En İyileri Ödüllerinde finalistler belli oldu
FIFA Yılın En İyileri Ödüllerinde finalistler belli oldu

Real Madrid'den Luka Modric.

  • 4
  • 29
Yılın En İyileri Ödüllerinde finalistler belli oldu
FIFA Yılın En İyileri Ödüllerinde finalistler belli oldu

Juventus'tan Cristiano Ronaldo.

  • 5
  • 29
Yılın En İyileri Ödüllerinde finalistler belli oldu
FIFA Yılın En İyileri Ödüllerinde finalistler belli oldu

Liverpool'dan Muhammed Salah.

  • 6
  • 29
Yılın En İyileri Ödüllerinde finalistler belli oldu
FIFA Yılın En İyileri Ödüllerinde finalistler belli oldu

En iyi erkek teknik direktörler adayları ise şöyle:

  • 7
  • 29
Yılın En İyileri Ödüllerinde finalistler belli oldu
FIFA Yılın En İyileri Ödüllerinde finalistler belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'ni üst üste üç kez kazanan ve Real Madrid'den ayrılan Zinedine Zidane.

BİZE ULAŞIN