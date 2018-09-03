FIFA Yılın En İyileri Ödüllerinde finalistler belli oldu

FIFA, yılın en iyi futbolcusu, teknik direktörü, kalecisi ve golü kategorilerinde finale kalan adayları duyurdu FIFA tarafından yapılan açıklamada, yılın en iyi futbolcusu, teknik direktörü, kalecisi ve golü kategorilerinde finale kalan son 3 aday ile yılın en iyi golüne verilen FIFA Puskas Ödülü'nün 10 adayı yayımlandı. FIFA tarafından belirlenen yılın en iyi futbolcuları adayları şöyle: Real Madrid'den Luka Modric. Juventus'tan Cristiano Ronaldo. Liverpool'dan Muhammed Salah. En iyi erkek teknik direktörler adayları ise şöyle: UEFA Şampiyonlar Ligi'ni üst üste üç kez kazanan ve Real Madrid'den ayrılan Zinedine Zidane.