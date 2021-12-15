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Haberler Galeri FIFA'nın yılın 11'i adayları listesi dünya gündemine damga vurdu! Müslüman yıldızın olmaması şaşkınlık yarattı...
Giriş Tarihi: 15.12.2021 18:47 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021 18:52

FIFA'nın yılın 11'i adayları listesi dünya gündemine damga vurdu! Müslüman yıldızın olmaması şaşkınlık yarattı...

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ile Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro) tarafından belirlenen "Yılın 11'i" için 23 kişilik aday liste açıklandı. Dünyaca ünlü müslüman futbolcunun yılın 11'i adayları arasında gösterilmemesi futbolseverler tarafında şaşkınlık yarattı.

FIFA’nın yılın 11’i adayları listesi dünya gündemine damga vurdu! Müslüman yıldızın olmaması şaşkınlık yarattı...

FIFPro'dan yapılan açıklamaya göre, profesyonel futbolcular tarafından seçilen 23 adaydan, en çok oyu alan kaleci, üç defans oyuncusu, üç orta saha oyuncusu, üç forvet ile bunların dışında en fazla oyu alan oyuncu yılın 11'ine seçilecek.

FIFA’nın yılın 11’i adayları listesi dünya gündemine damga vurdu! Müslüman yıldızın olmaması şaşkınlık yarattı...

Yılın 11'i, 17 Ocak Pazartesi günü düzenlenecek törende açıklanacak.

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FIFA’nın yılın 11’i adayları listesi dünya gündemine damga vurdu! Müslüman yıldızın olmaması şaşkınlık yarattı...

Yılın 11'i adayları şöyle:

FIFA’nın yılın 11’i adayları listesi dünya gündemine damga vurdu! Müslüman yıldızın olmaması şaşkınlık yarattı...

KALECİLER:

Alisson Becker (Liverpool, Brezilya)

FIFA’nın yılın 11’i adayları listesi dünya gündemine damga vurdu! Müslüman yıldızın olmaması şaşkınlık yarattı...

Gianluigi Donnarumma (Milan/Paris Saint-Germain, İtalya)

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