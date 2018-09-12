Beşiktaş'ta 16 Eylül'de yapılacak olan olağanüstü genel kurulda tek aday olan Başkan Fikret Orman'ın listesi belli oldu. Beşiktaş'ta 16 Eylül'de gerçekleşecek olan olağanüstü genel kurulda tek aday olarak yarışa girecek olan Başkan Fikret Orman'ın listesi belli oldu. Daha önce Fikret Orman'a karşı başkan adayı olan Serdal Adalı da listede yer aldı. Orman'ın daha önce, 'Yönetimde olmasını arzu ediyorum' dediği Ahmet Kavalcı da listeye dahil oldu. Fikret Orman'ın listesi şu şekilde: Serdal Adalı Umut Güner Ahmet Ürkmezgil