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'ın listesi belli oldu

'ta 16 Eylül'de yapılacak olan olağanüstü genel kurulda tek aday olan Başkan 'ın listesi belli oldu.

Giriş Tarihi: 12.09.2018 17:51 Güncelleme Tarihi: 12.09.2018 17:54
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'ın listesi belli oldu
Fikret Orman'ın listesi belli oldu

'ta 16 Eylül'de gerçekleşecek olan olağanüstü genel kurulda tek aday olarak yarışa girecek olan Başkan 'ın listesi belli oldu.

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'ın listesi belli oldu
Fikret Orman'ın listesi belli oldu

Daha önce 'a karşı başkan adayı olan Serdal Adalı da listede yer aldı.

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'ın listesi belli oldu
Fikret Orman'ın listesi belli oldu

Orman'ın daha önce, "Yönetimde olmasını arzu ediyorum" dediği Ahmet Kavalcı da listeye dahil oldu.

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'ın listesi belli oldu
Fikret Orman'ın listesi belli oldu

Fikret Orman'ın listesi şu şekilde:

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'ın listesi belli oldu
Fikret Orman'ın listesi belli oldu

Serdal Adalı

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'ın listesi belli oldu
Fikret Orman'ın listesi belli oldu

Umut Güner

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'ın listesi belli oldu
Fikret Orman'ın listesi belli oldu

Ahmet Ürkmezgil

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